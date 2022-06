Κόσμος

Ο Πούτιν εξοπλίζει τη Λευκορωσία με πυρηνικά πυραυλικά συστήματα

Ο Ρώσος πρόεδρος εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα με τη Δύση, με την απόφασή του αυτή.

Η Ρωσία θα προμηθεύσει «τους επόμενους μήνες» την Λευκορωσία με πυραύλους ικανούς να φέρουν πυρηνική γόμωση, ανακοίνωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδεχόμενος τον λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο, προτείνοντάς του επίσης βοήθεια για τον εκσυγχρονισμό των πολεμικών του αεροσκαφών ώστε να αποκτήσουν ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

«Τους επόμενους μήνες, θα μεταφέρουμε στην Λευκορωσία τακτικά πυραυλικά συστήματα Iskander-M, που έχουν την δυνατότητα χρήσης βαλλιστικών πυραύλων ή πυραύλων Cruise, στις συμβατικές και τις πυρηνικές τους εκδοχές», δήλωσε ο Πούτιν κατά την έναρξη της συνομιλίας του με τον Λουκασένκο που μεταδόθηκε από την ρωσική τηλεόραση.

«Μεγάλος αριθμός αεροσκαφών Su-25 βρίσκονται σε υπηρεσία στον λευκορωσικό στρατό. Θα μπορούσαν να βελτιωθούν με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτός ο εκσυγχρονισμός πρέπει να γίνει στα εργοστάσια των αεροπλάνων στην Ρωσία και η εκπαίδευση του προσωπικού να ξεκινήσει σύμφωνα με αυτό», δήλωσε ο ρώσος πρόεδρος, αφού ο λευκορώσος ομόλογός του ζήτησε την «προσαρμογή» των αεροσκαφών για να έχουν την ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων.

Κατά την διάρκεια της συνάντησής τους συζήτησαν επίσης το θέμα της αγοράς λιπασμάτων.

Με τον κ. Λουκασένκο «συμφωνήσαμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των καταναλωτών μας και των πελατών μας», σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα, δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Μόσχα «βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών» για το θέμα.

