Γερμανική Αριστερά: Αλλαγή σκυτάλης και συγκατοίκηση στην ηγεσία

Εκτός από την εκλογή της ηγεσίας, βασικό θέμα του Συνεδρίου που συνεχίζεται και την Κυριακή είναι η θέση του κόμματος σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Γιανίνε Βίσλερ και ο Μάρτιν Σίρντεβαν εξελέγησαν σήμερα με απόλυτη πλειοψηφία στην ηγεσία του κόμματος της Αριστεράς, στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Ερφούρτη.

Η κυρία Βίσλερ ήταν ήδη συμπρόεδρος του κόμματος από τον Φεβρουάριο και είχε υποστεί έντονη κριτική για τα πενιχρά εκλογικά αποτελέσματα της τελευταίας περιόδου και έλαβε το 57,5% των ψήφων μεταξύ των γυναικών, ενώ ο κ. Σίρντεβαν είναι ευρωβουλευτής και εξελέγη με την ψήφο του 61,3% των συνέδρων.

Εκτός από την εκλογή της ηγεσίας, βασικό θέμα του Συνεδρίου που συνεχίζεται και αύριο είναι η θέση του κόμματος σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχει προκαλέσει εσωτερικές εντάσεις και κριτική.

