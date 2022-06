Κοινωνία

Εξάρχεια: επεισόδια με επιθέσεις σε αστυνομικούς

Μπαράζ επιθέσεων σε διμοιρίες των ΜΑΤ αλλά και στελέχη της ομάδας Δράση εξαπέλυσαν άγνωστοι.

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκαν αστυνομικοί της ομάδας Δράσης το βράδυ του Σαββάτου, στα Εξάρχεια, στην συμβολή των οδών Τσαμαδού και Στουρνάρη.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια περιπολίας που έκαναν οι αστυνομικοί, άγνωστοι τους επιτέθηκαν πετώντας τους διάφορα αντικείμενα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός αστυνομικού από την επίθεση.

Τα επεισόδια γενικεύθηκαν καθώς ακολούθησε επίθεση από ομάδα αγνώστων στην διμοιρία των ΜΑΤ στη Χαριλάου Τρικούπη (κοντά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ) με βόμβες μολότοφ,

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών.

Από τις επιθέσεις κάηκαν δύο αυτοκίνητα και αρκετοί κάδοι απορριμμάτων.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 Ε.Ι.Χ. οχήματα, στη συμβολή των οδών Σόλωνος και Θεμιστοκλέους στην Αθήνα. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 25, 2022