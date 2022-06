Κοινωνία

Πανελλήνιες 2022: Πότε βγαίνουν οι βαθμολογίες

Βαθμολογίες με... sms . Πότε θα ανακοινωθούν. Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι για να ενημερωθούν με SMS.

Αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των εξεταζόμενων μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι που έχουν καταχωρίσει το κινητό τους τηλέφωνο στη σελίδα του υπουργείου Παιδείας smsresults.minedu.gov.gr ως τις 24 Ιουνίου, θα ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα.

Εναλλακτικά, στην εφαρμογή του ΥΠΑΙΘ results.it.minedu.gov.gr μπορούν να μάθουν τους βαθμούς τους πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Θα ακολουθήσει η υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.).

Οι βάσεις εισαγωγής θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή και το τμήμα εισαγωγής τους και με SMS και μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΙΘ.

Ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες φέτος είναι 68.394, κατά 10% λιγότεροι από πέρυσι (60.070 το 2021). Στο παραπάνω νούμερο δεν περιλαμβάνονται οι θέσεις επιτυχόντων στις στρατιωτικές, πυροσβεστικές, αστυνομικές, λιμενικές σχολές και στο Εμπορικό Ναυτικό.

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων σε αρκετές περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ίδιου γνωστικού αντικειμένου, αναμένεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

Υπενθυμίζεται ότι για να εισαχθεί ένας υποψήφιος, πρέπει να έχει ίση ή μεγαλύτερη βαθμολογία από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση, που επιθυμεί.

Σημειώνεται ότι 393 Σχολές έχουν κρατήσει ίδιο το συντελεστή βαρύτητας με πέρυσι.

Κάποια Τμήματα, για παράδειγμα, Γεωπονική Αμαλιάδας, Μουσειολογία Πύργου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αγρινίου, δεν θα δεχτούν φέτος φοιτητές.

Εν τω μεταξύ, η εξέταση των Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων συνεχίζεται μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

