Σταϊκούρας: Τα μέτρα για τα καύσιμα έχουν κοινωνικό πρόσημο

«Δεν είμαστε Κυβέρνηση επιδομάτων, αλλά μείωσης φόρων και εισφορών και βοήθειας στον πολίτη όταν έχει ανάγκη», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών.

«Τα μέτρα στα καύσιμα ορθώς δεν είναι οριζόντια, έχουν κοινωνικό πρόσημο και στοχεύουν στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Καλύπτουν δε, τους 3,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων από τα 3,5 εκατομμύρια συνολικά». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας (μιλώντας στην ΕΡΤ1), σχετικά με τα αιτήματα είτε για μείωση του ΕΦΚ είτε για μετάταξη του ΦΠΑ σε χαμηλότερο συντελεστή.

Σύμφωνα με τον υπουργό, μια μείωση του ΕΦΚ κατά 0,20 ευρώ έχει κόστος 1,5 δισ. ευρώ. «Άρα, δεν θα κάνουμε κάποιο άλλο μέτρο στήριξης ή θα επιβαρύνουμε τους πολίτες», πρόσθεσε. Ανέφερε, επίσης, ότι «τα φορολογικά έσοδα από τα καύσιμα είναι αυξημένα (πολύ αυξημένα αυτά από τον ΦΠΑ και ελαφρώς μειωμένα από τον ΕΦΚ). Η πολιτεία τα παίρνει, προσθέτει το ποσό από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας και τα επιστρέφει στους πολίτες».

Παράλληλα, απευθυνόμενος σε εκπρόσωπο αγροτών από τα Φάρσαλα, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι ήδη έχουν μειωθεί οι φορολογικοί συντελεστές και ο ΦΠΑ στα λιπάσματα, έχει δοθεί βοήθεια στους κτηνοτρόφους και επιστρέφεται τον Αύγουστο ο φόρος από το πετρέλαιο κίνησης. Και προέτρεψε τους αγρότες «να κάνουν πιο μεγάλα και υγιή σχήματα, με κίνητρο τη μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος εφ' όρου ζωής».

Σχετικά με τον πληθωρισμό, ο υπουργός ανέφερε ότι «οι δυσκολίες που συνοψίζονται στη λέξη "ακρίβεια" θα καλύψουν όλο το 2022, θα συνεχιστούν με χαμηλότερη ένταση και το 2023 και θα τερματιστούν στο τέλος του επόμενου έτους». Είπε, εξάλλου, ότι «η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση επιδομάτων, είναι κυβέρνηση μείωσης φόρων και εισφορών και βοήθειας στον πολίτη όταν έχει ανάγκη».

Τέλος, ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, απάντησε πως «εμείς έχουμε χρονικό ορίζοντα τετραετίας, λειτουργούμε στην οικονομία με ορίζοντα τετραετίας. Όμως, είναι επιζήμια για την οικονομία μια μακρά προεκλογική περίοδος».

