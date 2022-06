Κοινωνία

Δίκη Κορκονέα: ελεύθερος για τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα στο δικαστήριο. Ποιο ελαφρυντικό αναγνωρίστηκε για την αποφυλάκισή του.

Λίγο μετά τις 11:30 το πρωί το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας αποφάσισε την αναγνώριση του ελαφρυντικού του προτέρου συνομου βίου στον Επαμεινώνδα Κορκονεα.

Ο πρώην ειδικός φρουρός, που είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στις 6 Δεκεμβρίου του 2008 αναμένεται να αποφυλακιστεί την Τετάρτη.

Η απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία, 4 ένορκοι υπέρ - 3 δικαστές κατά και οι συνήγοροι υπεράσπισης κάνουν λόγο για μεθόδευση απόφασης που δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί νομικά, κοινωνικά και πολιτικά ενώ θα καταθέσουν νέο αίτημα αναίρεσης στον Άρειο Πάγο.

Ενώ αναμένεται να καταθέσουν νέο αίτημα αναίρεσης στον Άρειο Πάγο

Νωρίτερα, συνήγοροι υπερασπισης του Επαμεινόνδα Κορκονέα, ξεκίνησαν με την αγόρευση επιχειρηματολογόντας για την ανάγκη να ληφθεί υπόψιν το ελαφρυντικό του προτέρου συνομου βίου.

«Βαριά προσβολή η αναγνώριση του πρότερου έντιμου βίου»

Σε δήλωση που διένειμαν από το πρωί, οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ζητούσαν να μην αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, καθώς κάτι τέτοιο, όπως έλεγαν, αποτελεί προσβολή στην δίκαιη δίκη και στην μνήμη του παιδιού, που αν ζούσε θα ήταν 29 ετών.

Η δήλωση του Νίκου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου

« Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στις 25/6 θα γινόταν 29 χρονών.

Σήμερα η υπεράσπιση του Επαμεινώνδα Κορκονέα, καταδικασμένου για την εν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου, θα ισχυριστεί και πάλι ότι ο Κορκονέας είχε πρότερο σύννομο βίο κι ότι αξίζει να του αναγνωριστεί ελαφρυντικό.

Κι ας ήταν διαβόητος μεταξύ των συναδέλφων του, κι ας τον φώναζαν Ράμπο.

Κι ας έχει κατατεθεί από την μητέρα του Αλέξανδρου ότι δούλευε ως μπράβος στην Καλαμάτα.

Κι ας έχει αποκαλυφθεί ότι υπάρχει ένα σκοτεινό κομμάτι της ζωής του, για το οποίο αρνήθηκε να αποκαλύψει ο,τιδήποτε στο Δικαστήριο και αφορά την παραμονή του στον Καναδά.

Κι ας έχει αναγκαστεί να ομολογήσει στο Δικαστήριο ότι είχε τελέσει έναν άλλο γάμο, στον Καναδά, τον οποίο απέκρυπτε επιμελώς, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδή πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.

Κι ας επέδειξε, το ίδιο βράδυ της δολοφονίας, ακραία υβριστική συμπεριφορά προς ανήλικα παιδιά, βρίζοντάς τα χυδαία.

Κι ας κατέθεσε μάρτυράς του ότι ο ίδιος μοίραζε σφαίρες στους συναδέλφους του στη βάρδια.

Κι ας βρέθηκε το όπλο του σε κατάσταση που υποδηλώνει επανειλημμένη οπλοχρησία, με σφαίρες από διάφορες παρτίδες και με παραβιασμένο τον μηχανισμό ώστε να μεγαλώνει η χωρητικότητα.

Εμείς ως συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, προσπαθήσαμε επί 2 δικασίμους να ζητήσουμε να εξετασθούν οι μάρτυρες και τα αποδεικτικά στοιχεία του φακέλου που αφορούν το ζήτημα αυτό. Οι τακτικοί δικαστές του Δικαστηρίου μας εμπόδισαν, παρά τον νόμο, να υποβάλουμε το αίτημα και απέτρεψαν τους ενόρκους από το να λάβουν υπ/όψιν τις αποδείξεις. Στο Δικαστήριο με την πλήρη σύνθεσή του δεν διαβάσθηκε ούτε η κατηγορία ούτε η καταδικαστική απόφαση. Κάτι που εξυπηρετεί την υπεράσπιση, αφού θα είναι ο λόγος της εναντίον του λόγου του Εισαγγελέα. Έτσι όμως υποσκάπτεται η απονομή της Δικαιοσύνης.

Εκφράζουμε για άλλη μια φορά τη βαθιά ανησυχία μας και την έντονη διαμαρτυρία μας για όσα για άλλη μια φορά συμβαίνουν στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας. Εμείς θα είμαστε και σήμερα εκεί, αρνούμενοι να αποδεχθούμε την βαρύτατη προσβολή στη δίκαιη δίκη, στο θεσμικό ρόλο της οικογένειας του Αλέξανδρου, της μητέρας και της αδελφής του, ως διαδίκων στη δίκη, και στην μνήμη του παιδιού που δεν μεγάλωσε ποτέ.

Θα είμαστε και σήμερα εκεί, υπερασπιζόμενοι τη μνήμη του Αλέξανδρου και ζητώντας Δικαιοσύνη».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Έβαλε GPS στο αυτοκίνητο της πρώην του

Κορονοϊός – Τζανάκης: Μπορεί να φτάσουμε τα 30000 κρούσματα στα μέσα Ιουλίου

Σαντορίνη – “Διονύσιος Σολωμός”: Δυστύχημα μέσα στο γκαράζ