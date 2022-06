Πολιτισμός

Κιμούλης: Κατέθεσε αγωγή κατά του ΣΕΗ - Ζητά αποζημίωση 200000 ευρώ

Ο ηθοποιός ζητά την ακύρωση της απόφασης διαγραφής του από το σωματείο και αξιώνει αποζημίωση για ηθική βλάβη.

Αγωγή κατά του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών κατέθεσε ο Γιώργος Κιμούλης, με την οποία ζητά την ακύρωση της απόφασης διαγραφής του, τον περασμένο Απρίλιο, από έκτακτη γενική συνέλευση του ΣΕΗ, αξιώνοντας χρηματική αποζημίωση ύψους 200 χιλιάδων ευρώ για ηθική βλάβη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βασίλη Καπερνάρου, συνηγόρου του δημοφιλούς ηθοποιού, με την πολυσέλιδη αγωγή του, ο κ. Κιμούλης επικαλείται μια σειρά λόγους οι οποίοι καθιστούν παράτυπη την προσβαλλόμενη απόφαση του σωματείου, «το οποίο λειτούργησε καταχρηστικά, ύποπτα και εν τέλει έκνομα».

Ανάμεσα στους λόγους που προβάλλει ο ενάγων για την ακύρωση της επίδικης απόφασης, αναφέρει ότι δεν προκύπτει ότι ενημερώθηκαν τα ψηφίσαντα μέλη για τους ισχυρισμούς του, δεν έγιναν τρεις συνελεύσεις μέχρι να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, όπως προβλέπεται στο καταστατικό και επομένως δεν τηρήθηκε η καταστατική απαρτία κ.ά..

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Καπερνάρου:

«Με βάση αυτές τις τραγελαφικές ενέργειες προέκυψε η διαγραφή του Γεωργίου Κιμούλη, ενός ανθρώπου με καριέρα και ιστορία στον χώρο του θεάτρου, στο πλαίσιο αριβισμού και προσπάθειας εκμετάλλευσης τηλεοπτικού χρόνου από ανερχόμενους τηλεαστέρες του κωμικού δράματος, που στοχεύουν στην γρήγορη ανέλιξη τους, με οποιεσδήποτε πράξεις.

Ο εντολέας μου, μακριά από τηλεοπτικές εκπομπές, μακριά από κροκοδείλια δάκρυα και κακοσκηνοθετημένες συμπαιγνίες, απαντά ακολουθώντας μόνο τη νόμιμη οδό, ασκώντας τα δικαιώματά του και διεκδικώντας την δικαστική προστασία των νομίμων συμφερόντων του.

Κατά τα λοιπά, δηλώνουμε ότι σε εμάς, παρανομίες, παρατυπίες, αντικαταστατικές και έκνομες ενέργειες και δολιότητες, δεν περνάνε. Εμείς, όποιον μας αδικεί, θα τον 'ταράσσουμε' στην νομιμότητα».

