Γερμανία: Άνδρας άφησε ένα κομμένο ανθρώπινο κεφάλι έξω από δικαστήριο!

Ο άνδρας συνελήφθη. Τι εξετάζουν οι Αρχές και με ποια υπόθεση συνδέουν το μακάβριο εύρημα.

Ένας άνδρας άφησε απόψε ένα κομμένο ανθρώπινο κεφάλι έξω από το περιφερειακό δικαστήριο της Βόννης, γράφει η τοπική εφημερίδα Bonner Generalanzeiger.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο, έναν 38χρονο, και έχει ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, βρέθηκε ένα πτώμα στις όχθες του ποταμού Ρήνου, σε ένα εστιατόριο κοντά στο παλιό τελωνείο.

Το κίνητρο του φόνου παραμένει αδιευκρίνιστο.

