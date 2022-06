Κοινωνία

Η Ρούλα Πισπιρίγκου καταθέτει ως ύποπτη για την δολοφονία Μαλένας και Ίριδας

Εντολή στους αστυνομικούς να λάβουν κατάθεση απο την προφυλακισμένη μητέρα έδωσαν οι δύο εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση

Ως ύποπτη για τις δολοφονίες και των δύο μικρότερων παιδιών της, της Μαλένας και Ιριδας, καλείται να καταθέσει η Ρούλα Πισπιρίγκου μετά την υποβολή των πορισμάτων των ιατροδικαστών.

Η εξέταση της, στο στάδιο της προκαταρκτικής έρευνας θα γίνει από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Την σχετική εντολή για παροχή εξηγήσεων ως ύποπτη έδωσαν οι εισαγγελείς Αντώνης Ελευθεριάνος και Απόστολος Ανδρέου που χειρίζονται τον σχετικό φάκελο.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου που είναι προφυλακισμένη για τη δολοφονία του μεγαλύτερου παιδιού της οικογένειας, της 9χρονης Τζωρτζίνας, πρόκειται να δώσει εξηγήσεις είτε με υπόμνημα είτε δια ζώσης για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, που αποδίδονται σε ασφυκτικούς θανάτους.

Η "υπόθεση Πισπιρίγκου" που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο ξεκίνησε να ερευνάται από τις αρχές του χρόνου, όταν και το τρίτο παιδάκι της οικογένειας κατέληξε και οι έρευνες κατέληξαν ότι η μάνα του ήταν εκείνη που το δολοφόνησε δίνοντας του την ουσία κεταμίνη.

Στη συνέχεια προφυλακίστηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου ενώ οι έρευνες συνεχίστηκαν και για τους θανάτους των δύο άλλων παιδιών, Μαλένας και Ιριδας με αποτέλεσμα να πιστοποιηθεί ο θάνατος τους και πλέον να κληθεί η Ρούλα Πισπιρίγκου σε παροχή εξηγήσεων.

Μετά από αυτό το στάδιο θα ακολουθήσει ποινική δίωξη σε βάρος της, και απαγγελία νέων κατηγοριών για ακόμη δύο δολοφονίες, έαν δεν πείσει τις εισαγγελικές Αρχές και δεν μπορέσει να καταρρίψει τα ιατροδικαστικά δεδομένα που αναφέρουν πως τα δύο άτυχα παιδάκια πέθαναν από ασφυκτικό θάνατο.

Στην δικογραφία, εκτός από τα ιατροδικαστικά ευρήματα υπάρχουν και δεκάδες καταθέσεις γιατρών και νοσηλευτών που αναφέρονται στους θανάτους των δύο παιδιών.

Παράλληλα, η ανάκριση για τον θάνατο της 9χρονης Τζωρτζίνας που φέρεται να δολοφονήθηκε από τη μητέρα της ολοκληρώθηκε με την ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα να κλείνει το σχετικό φάκελο και να ακολουθούν οι περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες.

