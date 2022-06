Κοινωνία

Μαντζούρανης: ο Αγαπητός δεν υπέγραψε για την Μαλένα - Τον επιβεβαίωσε το νέο πόρισμα

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος του παθολογοανατόμου που έκανε τις ιστολογικές εξετάσεις για το πρώτο, χρονολικά, παιδί της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίκου, που έφυγε από την ζωή.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης, που εκπροσωπεί τον παθολογοανατόμο Μανώλη Αγαπητό, ο οποίος εξέτασε δείγματα από την σορό της Μαλένας, του πρώτου χρονολογικά παιδιού της οικογένειας Δασκαλάκη – Πισπιρίγκου που έφυγε από την ζωή.

Διαψεύδοντας αναφορές και δημοσιεύματα πως ο κ. Αγαπητός έχει συνυπογράψει το πόρισμα θανάτου της Μαλένας μαζί με την ιατροδικαστή στην οποία είχε ανατεθεί η διερεύνηση της υπόθεσης, ο κ. Μαντζουράνης σημείωσε πως «ουδέποτε ο παθολογοανατόμος κ. Αγαπητός υπέγραψε από κοινού έκθεση με την ιατροδικαστή, διότι δεν μπορεί να υπογράψει»

«Ο παθολογοανατόμος δεν έχει αρμοδιότητα να προσδιορίσει την αιτία θανάτου», σημείωσε με έμφαση ο συνήγορος του, συμπληρώνοντας πως «Ο κ. Αγαπητός έλαβε σπλάχνα, τα ανέλυσε και από το 2019 έστειλε την έκθεση του με τα πορίσματα του και έκτοτε δεν είχε καμία ανάμειξη και καμία επαφή με κανέναν για το θέμα αυτό. Έστειλε την έκθεση του προς την Αρχή που του ανέθεσε το εν λόγω έργο».

«Την ιατροδικαστική έκθεση ο κ. Αγαπητός δεν την έλαβε ποτέ ούτε έλαβε γνώση, διότι δεν έχει λόγο να του επιστραφεί», προσέθεσε ο κ. Μαντζουράνης.

Είπε ακόμη πως «την αιτία θανάτου δεν μπορεί να την γνωρίζει, αυτή καθορίζεται από τον ιατροδικαστή μαζί με την κλινική εικόνα της σορού, τις τοξικολογικές εξετάσεις και τα άλλα δεδομένα».

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Μαντζουράνης, «ο κ. Αγαπητός έμαθε την αιτία θανάτου από τα ρεπορτάζ προσφάτως», ενώ στο ερώτημα γιατί δεν παρενέβη στο θέμα, το οποίο απασχολεί όλη την Ελλάδα επί τόσον καιρό, απάντησε πως «δεν συνηθίζει να κάνει δηλώσεις ούτε έχει σχέση με το star system».

«Δέχθηκε ανώνυμα τηλεφωνήματα με απειλητικές υποδείξεις “πρόσεχε, γιατί… ξέρεις, όλοι έχουμε στοιχεία κτλ.” και για αυτό βγήκα εγώ δημοσίως να πω ότι ούτε υποδείξεις δέχεται ούτε απειλές», είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο Γιάννης Μαντζουράνης.

Ο δικηγόρος είπε τέλος πως ο κ. Αγαπητός «δεν έχει λάβει κλήση από τις Αρχές για να καταθέσει εκ νέου, όμως έχει ζητήσει ο ίδιος να καταθέσει. Φαίνεται πως θα ικανοποιηθεί το αίτημα του, αν και δεν φαίνεται πως υπάρχει κάτι να πει, αφού τα ευρήματα του επιβεβαιώνονται από τους καταξιωμένους ιατροδικαστές, στο νέο πόρισμα».

