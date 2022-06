Πολιτική

ΝΑΤΟ – ΣΥΡΙΖΑ: Η Τουρκία τα πήρε όλα και η κυβέρνηση δηλώνει ικανοποιημένη

«Ο κος Μητσοτάκης δυστυχώς αποδεικνύεται πολύ δεδομένος σύμμαχος της Δύσης», υπογραμμίζει η Κουμουνδούρου, ασκώντας δριμεία κριτική στον Πρωθυπουργό.

Σκληρή κριτική στην Κυβέρνηση αναφορικά με τις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση, καθώς τόσο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, όσο και κυβερνητικές πηγές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τα τεκταινόμενα.

«Με τα άρθρα 7 και 8 (σημείο 7) του μνημονίου που υπέγραψαν με την Τουρκία, η Φινλανδία και η Σουηδία δεσμεύονται ότι- χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις- θα πουλάνε όπλα στην Τουρκία και θα στηρίζουν τη συμμετοχή της στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ σήμερα και στο μέλλον, ανεξαρτήτως των Τουρκικών ενεργειών στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο, τη Συρία και τη Λιβύη», αναφέρει στο σχετικό δελτίο Τύπου η Κουμουνδούρου και συνεχίζει:

Παρόλα αυτά η Κυβέρνηση δηλώνει ότι το μνημόνιο «ικανοποιεί την Ελλάδα διότι δεν επηρεάζει τη χώρα και τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας»!!!!

Η Κυβέρνηση που έλεγε ότι το Oruc Reis «το πήρε ο αέρας» όταν πρωτοπαραβίασε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και στη συνέχεια ότι «δεν μπορεί να κάνει έρευνες λόγω θορύβου», ενώ έφτανε έξω από την Ρόδο και το Καστελόριζο, συνεχίζει να παράγει προπαγάνδα για να καλύψει την πραγματικότητα ακόμη και όταν είναι οδυνηρή για τα εθνικά μας συμφέροντα.

Με την στάση της αποθρασύνει την Τουρκία, ενώ δίνει το μήνυμα στους εταίρους μας ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει πρόβλημα αλλά «ικανοποιείται» κιόλας με την παροχή στήριξης στην Τουρκία με αυτόν τον τρόπο.

Αναρωτιόμαστε άραγε τι να απέγιναν οι κορώνες για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία; Και πως ακριβώς θα μπορεί αύριο αυτή η κυβέρνηση να πιέσει τις ΗΠΑ ώστε να μην πουλήσουν F16 στην Τουρκία, την Γερμανία ώστε να μην πουλήσει υποβρύχια ή την Ισπανία αεροπλανοφόρα;

Πώς θα στηρίξει το βέτο της Ελλάδας και της Κύπρου στην συμμετοχή της Τουρκίας στην Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, εάν δηλώνει ικανοποιημένη με την στήριξη της Σουηδίας/Φινλανδίας στην Τουρκία;

Ο κος Μητσοτάκης δυστυχώς αποδεικνύεται πολύ δεδομένος σύμμαχος της Δύσης. Τόσο δεδομένος που κάθε φορά που η Δύση αναγκάζεται σε υποχωρήσεις προς τον Ερντογάν, εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων, όχι μόνο δεν αντιδρά αλλά δηλώνει και ικανοποίηση.

