“Το Πρωινό” - Κικίλιας: Η Μπαλατσινού και η απόφαση να αποκτήσουν παιδί (βίντεο)

Η συγκίνηση του υπουργού Υγείας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Τζένη Μπαλατσινού μέχρι να φέρει στον κόσμο το γιο τους.

Φιλοξενούμενος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό» βρέθηκε την Τετάρτη ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος παραχώρησε στη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης.

Ο Υπουργός Τουρισμού μεταξύ άλλων μίλησε για τον γιο του, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Τζένη Μπαλατσινού για να τον φέρει στον κόσμο.

«Είμαι χαζομπαμπάς. Ξυπνάω κάθε πρωί μια ώρα νωρίτερα για να παίξω μαζί του, τον χαίρομαι. Είανι χαμογελαστό μωρό και αεικίνητο, είναι non stop. Είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν ευλογία για εμάς. Ήταν φανταστικό. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος που περάσαμε γιατί ήταν μέσα στην πανδημία. Η απόφαση που πήρε η γυναίκα μου έχοντας κάνει ήδη τρία φανταστικά παιδιά, με έκανε να καταλάβω πόσο καλή μάνα είναι, πόσο αγαπάει την οικογένεια και να αισθανθώ οικογενειακά, ότι είναι ωραίο να ανήκεις κάπου.

Η απόφαση ήταν δική της. Δεν θα μπορούσα με τίποτα να πω σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει ήδη έναν κύκλο ζωής “έλα να κάνουμε ένα παιδί με το ζόρι”. Πήρε την απόφαση εκείνη και αυτό εμπεριείχε σε αυτές τις ηλικίες έναν κίνδυνο παραπάνω. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, δεν έχουμε μιλήσει γι’ αυτήν. Την έχουμε κρατήσει για εμάς, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγαν μια χαρά. Είμαστε μια πολύ δεμένη οικογένεια», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Κικίλιας.

Όσο ο Βασίλης Κικίλιας μιλούσε, ο Γιώργος Λιάγκας δεν έκρυψε επίσης τη συγκίνησή του…

