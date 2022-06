Οικονομία

Power Pass: ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από αναφορές για δυσλειτουργίες στο σύστημα υποβολής αιτήσεων.

Σχετικά με την πλατφόρμα για την οικονομική ενίσχυση οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος - Power Pass η οποία σε κάποιες περιπτώσεις εμφάνισε δυσλειτουργίες, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διευκρινίζει ότι «πολίτες οι οποίοι υπέβαλαν τη δήλωση για το Power Pass και ακολούθως τη φορολογική τους δήλωση, χρειάστηκε να υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση του Power Pass μόνο στις περιπτώσεις που άλλαξαν τη διεύθυνση κατοικίας τους στη φορολογική δήλωση και έκαναν εκ νέου ταυτοποίηση στο Power Pass».

Όπως τονίζεται στις οδηγίες που έχει εκδώσει το υπουργείο προς τους πολίτες, η αλλαγή διεύθυνσης πρέπει να προηγηθεί της αίτησης για την οικονομική ενίσχυση και πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα: https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia

Το μήνυμα που εμφανίζεται σε όσους έκαναν σωρευτικά τις παραπάνω ενέργειες είναι «τα στοιχεία κύριας κατοικίας έχουν τροποποιηθεί με αποτέλεσμα η κατάσταση της αίτησής σας να αλλάξει και να εκκρεμεί η υποβολή της. Παρακαλώ επιβεβαιώστε τα στοιχεία της αίτησής σας και προχωρήστε στην υποβολή της χρησιμοποιώντας το κουμπί Υποβολή Αίτησης παρακάτω».

Υπενθυμίζονται οι οδηγίες για την υποβολή της αίτηση για το Power Pass στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr είναι οι εξής:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet και επιβεβαιώνει ότι τα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, έτος γέννησης) που εμφανίζονται είναι σωστά. Ο πολίτης καλείται να επιλέξει αν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για τον ίδιο ή για προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς του.

Στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία της κύριας κατοικίας ανά μήνα (διεύθυνση και αριθμός παροχής). Τα στοιχεία αυτά ο δικαιούχος μπορεί: A. είτε να τα επιβεβαιώσει, B. είτε να τα τροποποιήσει μέσω της πλατφόρμας «Δήλωση Κύριας Κατοικίας για Power Pass» (https://www1.aade.gr/saadeapps3/powerpass/katoikia).

Συγκεκριμένα, ο πολίτης μπορεί να μεταφερθεί στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω του vouchers.gov.gr, κάνοντας κλικ στο σχετικό πεδίο που εμφανίζεται κάτω από τα στοιχεία πρώτης κατοικίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ καταχωρίζονται αμέσως. Έτσι, αφού ο δικαιούχος συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία πρώτης κατοικίας, μπορεί να επιστρέψει στην πλατφόρμα του Power Pass και να ολοκληρώσει την αίτησή του.

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς χρειάζονται μόνο οι κωδικοί του πολίτη στο Taxisnet και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο ο πολίτης επιθυμεί να πιστωθεί η επιδότηση.

Πατώντας «Υποβολή», ο πολίτης ολοκληρώνει τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

