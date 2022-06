Κοινωνία

Ένωση Δικαστών για Κορκονέα: οι ένορκοι κρίνουν κατά συνείδηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην αντεπίθεση, επικαλούμενοι το Σύνταγμα και τους νόμους, πέρασε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, απαντώντας σε όσα υποστήριξαν οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα, ο οποίος αποχωρεί σήμερα από το εισαγγελικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης, να ασκηθεί αναίρεση στην απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας με την οποία αποφυλακίστηκε ο ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας.

Ακόμη, οι δύο δικηγόροι ζήτησαν από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου να διενεργηθεί ενδελεχής πειθαρχικός και υπηρεσιακός έλεγχος για τις συνθήκες έκδοσης της απόφασης του Εφετείου Λαμίας.

Αναφορικά με την αίτηση που κατατέθηκε στον κ. Πλιώτα αυτή θα χρεωθεί σε αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα περαιτέρω, ενώ η αναφορά που κατατέθηκε στην κ. Γεωργίου, θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην πρόεδρο της επιθεώρησης των δικαστηρίων, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Μαρία Νικολακέα, η οποία αποχωρεί σήμερα από το δικαστικό σώμα, λόγω συνταξιοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι ελαφρυντικό του σύννομου βίου αναγνωρίστηκε χθες εκ νέου στον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα, κατά πλειοψηφία, από το Εφετείο Λαμίας, με αποτέλεσμα να αποφυλακιστεί (είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου).

Ειδικότερα, οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλ. Γρηγορόπουλου στο αίτημα που κατέθεσαν, μεταξύ των άλλων, αναφέρουν:

«Χρειάστηκαν σχεδόν τρία χρόνια για να αναιρεθεί η σκανδαλώδης και προκλητική, νομικά δε έωλη και άκρως προβληματική εκείνη απόφαση. Και οι μηχανισμοί που κινητοποιήθηκαν χρειάστηκαν μόλις τρεις μήνες για να ανατρέψουν την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας. Με την παρούσα ζητούμε να ασκήσετε εκ νέου αναίρεση στην πραξικομματική παράκαμψη της απόφασης της Ολομέλειας, με πρωτοφανείς μεθοδεύσεις και με το εύρημα να ανατεθεί σε ενόρκους, οι οποίοι δεν είχαν καμία γνώση της υπόθεσης και του αποδεικτικού υλικού να επωμιστούν την ανατροπή της αποφάσεως, την οποία εισαγγελέας και τακτικοί δικαστές δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν επισήμως, πλην όμως εξασφάλισαν τις συνθήκες και δρομολόγησαν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για να υλοποιηθεί.

Μεταξύ των μεθοδεύσεων που ακολουθήθηκαν ήταν η εντολή μη κλήτευσής μας στο Δικαστήριο ως διαδίκων, ο προσδιορισμός σε συντομότατες δικασίμους εντός του δικαστικού έτους, η εισαγωγή της υπόθεσης μόνο ενώπιον των τακτικών δικαστών, η βίαιη αποτροπή τοποθέτησης της πλευράς μας ως διαδίκων, ενέργειες που έγιναν σε σύμπραξη εισαγγελέως και τακτικών δικαστών.

Η εξέλιξη της νέας αποφυλάκισης Κορκονέα είχε προβλεφθεί από πλευράς μας και είχαμε καταγγείλει ότι η υπεράσπιση κόμπαζε ότι την έχει εξασφαλίσει.

Εν προκειμένω προκύπτουν συνεπώς σοβαρότατες ενδείξεις όχι μόνο νομικού πραξικοπήματος, αλλά και σειράς πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινικών αδικημάτων εκ μέρους δικαστικών προσώπων».

Ανακοίνωση από την Ένωση Δικαστών

Με αφορμή τις δηλώσεις πληρεξουσίων δικηγόρων διαδίκου μετά την έκδοση απόφασης από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών περιστάσεων ήδη καταδικασθέντος, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει ότι: α) το δικαιϊκό μας σύστημα περιλαμβάνει ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο ενδίκων μέσων προς προστασία του πολίτη – διαδίκου και β) η κριτική των δικαστικών αποφάσεων πρέπει να ασκείται με επιστημονικά και μόνο κριτήρια.

Συνεπώς, κριτική δικαστικής απόφασης με επίκληση φανταστικών σεναρίων συνομωσίας περί «μεθόδευσης κακοστημένης δίκης» και περί «παρασκηνίου που οργίασε», με αναληθείς αναφορές, με παραποίηση δικονομικών κανόνων χάριν εντυπωσιασμού, με προσπάθεια διέγερσης των ευαίσθητων αντανακλαστικών της κοινής γνώμης και με προσωπικές βολές κατά Δικαστικών Λειτουργών πλήττει τη Δικαιοσύνη και δεν αρμόζει σε μία συνταγματική, δικαιοκρατούμενη τάξη, που σκοπό έχει την προστασία του συνόλου των πολιτών ενώ η αμφισβήτηση της δικαιοδοτικής κρίσης με επικοινωνιακά επιχειρήματα ενέχει τον κίνδυνο εκτροπής προς την οχλοκρατία.

Επίσης, επισημαίνει ότι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί έχουν δικαίωμα στην προστασία της φήμης και της αξιοπρέπειάς τους και κριτική ευθέως προσβλητική και απειλητική αυτών δεν είναι ανεκτή σε μία ευνομούμενη πολιτεία, όπως είναι η χώρα μας, με δεδομένο δε ότι οι Δικαστές υπέχουν καθήκον αυτοσυγκράτησης που τους απαγορεύει, να απαντούν προσωπικά και δημόσια σε τυχόν βολές, που δέχονται, τα αρμόδια θεσμικά όργανα των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης οφείλουν να παρεμβαίνουν με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία αυτής (Δικαιοσύνης).

Τέλος, επισημαίνει ότι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί εφαρμόζουν το Σύνταγμα και τους νόμους και κρίνουν κατά συνείδηση, το ίδιο δε ισχύει και για τους ενόρκους, η συμμετοχή των οποίων προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγμα.

Οι συνήγοροι της οικογένειας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Νίκος και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησαν από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα, ο οποίος αποχωρεί σήμερα από το εισαγγελικό σώμα λόγω συνταξιοδότησης, να ασκηθεί αναίρεση στην απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας με την οποία αποφυλακίστηκε ο ειδικός φρουρός Επαμεινώνδας Κορκονέας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαδόπουλος: Η Πισπιρίγκου θρηνεί για τρία παιδιά - Δεν έχει σχέση με τους θανάτους τους

Power Pass: Απλοποιείται η διαδικασία για την αίτηση

Λιβύη: Πέθαναν από δίψα, ενώ διέσχιζαν την έρημο