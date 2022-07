Πολιτική

Ερντογάν: Καμία συνάντηση με Μητσοτάκη αν δεν βάλει τάξη

Ο Ερντογάν επανήλθε στις προκλητικές δηλώσεις μετά το τέλος της Συνόδου του ΝΑΤΟ.



Νέα επίθεση του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας και προσωπικά εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε εκ νέου ο Ταγίπ Ερντογάν επιστρέφοντας από την Μαδρίτη. Μάλιστα αυτή τη φορά απέφυγε να πει το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέροντάς τον ως το πρόσωπο που είναι ηγέτης της Ελλάδας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος επιμένει ότι δεν θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη φέτος παρά τις πιέσεις που δέχτηκε όπως ο ίδιος αποκάλυψε από Προέδρους και Πρωθυπουργούς άλλων χωρών οι οποίοι του πρότειναν να είναι μεσολαβητές και να συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό μέχρι το τέλος του έτους.

«Να μας συγχωρέσετε, δεν έχουμε χρόνο για τέτοια συνάντηση αυτή τη στιγμή», τους απάντησε ο Ταγίπ Ερντογάν όπως ο ίδιος αποκάλυψε. Και αυτό επειδή όπως υποστήριξε η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά και παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Τουρκίας.

«Δεν έχει καλές προθέσεις» είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Ταγίπ Ερντογάν. «Δεν θα έκανε αυτά τα βήματα αν είχε καλές προθέσεις. Αφού τα κάνει αυτά, να μας συγχωρέσουν, δεν μπορούμε και δεν θα πραγματοποιήσουμε τη Σύνοδο Ανώτατου Στρατηγικού φέτος», υποστήριξε ο Ταγίπ Ερντογάν

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι «τώρα θα πρέπει να περιμένει τις εξελίξεις στην Τουρκία». «Ας βάλει μια τάξη μόνος του. Αν δεν βάλει μια τάξη εμείς δεν είναι δυνατόν να συναντηθούμε».

Πάντως, είναι αξιοπρόσεκτο ότι ο Ταγίπ Ερντογάν απέφυγε να χρησιμοποιήσει το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη, και είπε «αυτό το πρόσωπο που είναι ηγέτης της Ελλάδος»

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους εν πτήση επιστρέφοντας από την Μαδρίτη στην Τουρκία, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι «η στάση του προσώπου που είναι αρχηγός της Ελλάδας είναι ήδη ξεκάθαρη. Και απέναντι σε αυτή τη στάση βάζουν κάποιους μεσολαβητές. Στις συναντήσεις που είχα σχεδόν όλοι οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί πρόβαλαν μια προσέγγιση του τύπου "εμείς θα είμαστε οι μεσολαβητές, να σας φέρουμε σε επαφή", "δεν θα έχετε συνάντηση;" "τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους να κάνετε μια συνάντηση". Και τους είπαμε: "Να μας συγχωρέσετε, δεν έχουμε χρόνο για τέτοια συνάντηση αυτή τη στιγμή". Γιατί είναι προφανές πώς εξοπλίζουν αυτή τη στιγμή τα νησιά. Από την άλλη, παραβιάζουν συνεχώς τον εναέριο χώρο μας. Αυτός που θα τα βρει τώρα με μας θα μας προκαλεί παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο μας; Και επιπλέον πάει στα νησιά και προσπαθεί να δώσει μήνυμα από εκεί χτίζοντας τσιμεντένια καταφύγια και σκάβοντας λάκκους. Δεν έχει καλές προθέσεις. Δεν θα έκανε αυτά τα βήματα αν είχε καλές προθέσεις. Αφού τα κάνει αυτά, να μας συγχωρέσουν, δεν μπορούμε και δεν θα πραγματοποιήσουμε τη Σύνοδο Ανωτάτου Στρατηγικού φέτος. Και αυτός τώρα θα πρέπει τώρα να περιμένει τις εξελίξεις στην Τουρκία. Ας βάλει μια τάξη μόνος του. Αν δεν βάλει μια τάξη εμείς δεν είναι δυνατόν να συναντηθούμε».

«Θα σαρώσουμε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα»

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «πέρα από την πολιτική, διαχειριζόμαστε 780.000 τ.χλμ της Τουρκίας. Υπάρχει μια ισχυρή Τουρκία με πληθυσμό 85 εκατομμυρίων. Πρέπει να μεταφέρουμε αυτή την ισχυρή Τουρκία στο μέλλον μας με πολύ πιο δυνατό τρόπο». «Το τρυπάνι μας Αμπντουλχαμίντ Χαν είναι ένα βήμα αυτής της προσέγγισης. Φυσικά, αυτή η διαδικασία κάνει μερικούς ανθρώπους να νιώθουν άβολα. Φανταστείτε πριν από 20 χρόνια, δεν είχαμε ούτε σεισμική έρευνα ούτε πλοίο γεωτρήσεων. Τώρα όμως, με 2 σεισμικές έρευνες και 4 πλοία γεωτρήσεων, θα ψάχνουμε και θα σαρώνουμε συνεχώς τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο και θα προσπαθούμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τις εκθέσεις που μας δίνονται αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, στις αρχές του επόμενου έτους, θα αρχίσουν να έρχονται τα αποτελέσματα. Διότι υπάρχουν πλέον σήματα στις εκθέσεις για αυτό το θέμα», ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος.

