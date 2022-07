Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Εύβοια

Η φωτιά καίει δασική έκταση και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντές.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πανόραμα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Στο σημείο βρίσκεται και ο διοικητής της πυροσβεστικής Περικλής Κουλκουβίνης και ο αντιδήμαρχος Μπάμπης Τσώκος.

Έρχονται επικίνδυνες «πυρομετεωρολογικές» συνθήκες

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο χτυπά «καμπανάκι» για 14 περιοχές της Ελλάδας, ανάμεσά τους και η Αττική, τονίζοντας πως έχουμε μπροστά μας ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο Σαββατοκύριακο για φωτιές, με την κορύφωση των δυσμενών πυρομετεωρολογικών συνθηκών να λαμβάνει χώρα την Κυριακή (3/7).

Μάλιστα οι ειδικοί του Meteo καλούν τους πολίτες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, καθώς θα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Δείτε ΕΔΩ τους αναλυτικούς χάρτες του meteo με τις 14 περιοχές που κινδυνεύουν με φωτιά.

Πηγή: evima.gr

