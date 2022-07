Πολιτική

Ανδρουλάκης για Σύνοδο ΝΑΤΟ: Ο Μητσοτάκης περιφρονεί τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολιάζει τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και τη στάση των ηγετών στην Τουρκία.

Με αιχμές σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης την ικανοποίηση που εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, στη Μαδρίτη και τη στάση των ηγετών για την Τουρκία.

Σε δηλώσεις του οn camera, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για περιφρόνηση της νοημοσύνης του ελληνικού λαού από τον πρωθυπουργό. Όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, οι ΗΠΑ αντί να καταδικάσουν τον κ. Ερντογάν ο οποίος επιβουλεύεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, δεν σέβεται τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, καταπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της χώρας του, εκβίαζε για μήνες το ΝΑΤΟ για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας, τον επιβράβευσαν με νέα εξοπλιστικά προγράμματα, με τα F16.

«Για όλα αυτά ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι υπήρχε θετικό αποτέλεσμα για την χώρα μας. Δυστυχώς περιφρονεί τη νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Πρέπει οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί να καταλάβουν ότι με τη συμπεριφορά τους αντί να στέλνουν μήνυμα στον Ερντογάν να σταματήσει να είναι ένας διεθνής ταραξίας, επιβραβεύουν την τακτική του παζαριού που επιστρατεύει τα τελευταία χρόνια εις βάρος της χώρας μας και της ευρύτερης περιοχής» προσέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

"Πληρώσαμε ακριβά το επιτελικό χάος του κ. Μηττσοτάκη"

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης πραγματοποίησε περιοδεία στη Βόρεια Εύβοια.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών πουεπλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.

Δέκα μήνες μετά, οι συνέπειες τους εξακολουθούν να ρίχνουν βαρύ αποτύπωμα στην τοπική οικονομία και στο τοπικό παραγωγικό μοντέλο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε την ανάγκη αναζωογόνησης δεκάδωναγροτικώνδραστηριοτήτων, που ήταν συνδεδεμένες με το δάσος, όπως για παράδειγμα οι ρυτινοπαραγωγοί,αλλά και η υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών ,που θα ξαναδούν σοδειά μετά από χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στο ζήτημα της ανακατασκευής των καμένων σπιτιών, που είχαν χαρακτηριστεί “κίτρινα”με δεδομένο το χαμηλό ποσό αποζημίωσης ανά τετραγωνικό μέτρο.

«Μισό εκατομμύριο στρέμματα καμένα. Από τύχη δε θρηνήσαμε νεκρούς. Πρέπει επιτέλους να υλοποιηθεί το πολύ μεγάλο έργο του οδικού δικτύου, ώστε να υπάρχει ένα αντισταθμιστικό έργο, ένα έργο πνοής το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους να μείνουν και να επενδύσουν στον τόπο τους. Παράλληλα η σύνδεση με τη νότια Εύβοια αλλά και με την υπόλοιπη Ελλάδα, είναι πολύ κρίσιμη για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και όλων των τομέων της οικονομίας. Το Ταμείο Ανάκαμψης έπρεπε να είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο που όφειλε να αξιοποιήσει η κυβέρνηση. Θα είμαστε στο πλευρό σας, ξέρουμε τα προβλήματα, ξέρουμε τις αδυναμίες, ξέρουμε πολύ καλά πόσο ακριβά πληρώσατε το επιτελικό χάος του κ.Μητσοτάκη και κατά τη διάρκεια της καταστροφής, αλλά και μετά με όλες αυτές τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται» σημείωσε ο κ.Ανδρουλάκης κατά την διάρκεια σύσκεψης με το Δήμαρχο Ιστιαίας - Αιδηψούκαι φορείς της περιοχής.

Από την πλευρά του Δήμαρχος Ιστιαίας -Αιδηψού, Γιάννης Κοντζιάς, επισήμανε ότι «δε μπορεί να γίνει ο δρόμος μισός, να φτάνει μέχρι τη Στροφυλιά, μέχρι τη Λίμνη, μέχρι τα Ψαχνά. Υπάρχουν προβλήματα που έρχονται από παλιά όπως είναι το ζήτημα της υγείας. Από σήμερα ειδικευόμενοι γιατροί μετακινούνται από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίαςγια να κάνουν εφημερίες στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, πράγμα που σημαίνει ότι υποβαθμιζόμαστε ακόμα περισσότερο».

