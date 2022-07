Κόσμος

Νιγηρία: Ισλαμικό δικαστήριο καταδίκασε 3 ομοφυλόφιλους σε θάνατο δια λιθοβολισμού

Τα ισλαμικά δικαστήρια εφαρμόζουν τη σαρία για να τιμωρούν «εγκλήματα» όπως η μοιχεία και η βλασφημία.

Ισλαμικό δικαστήριο στην Πολιτεία Μπαουτσί της βόρειας Νιγηρίας καταδίκασε σήμερα τρεις άνδρες σε θάνατο δια λιθοβολισμού, αφού τους έκρινε ένοχους για «εγκλήματα» σχετιζόμενα με ομοφυλοφιλία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της θρησκευτικής αστυνομίας που τους συνέλαβε.

Οι κάτοικοι της βόρειας Νιγηρίας είναι στην πλειονότητά τους μουσουλμάνοι και οι Πολιτείες χρησιμοποιούν τα ισλαμικά δικαστήρια που εφαρμόζουν τη σαρία για να τιμωρούν «εγκλήματα» όπως η μοιχεία και η βλασφημία.

Ο Άνταμ Νταν Κάφι, ο επικεφαλής της θρησκευτικής αστυνομίας Χίσμπαχ στην περιοχή Νίνγκι της Μπάουτσι είπε ότι οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν στις 14 Ιουνίου και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου. Όλοι τους «ομολόγησαν το έγκλημα» αν και δεν εκπροσωπούνταν από δικηγόρο, είπε ο Κάφι.

Ο ένας από τους καταδικασθέντες είναι 70 ετών. Όλοι τους μπορούν να ασκήσουν έφεση μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Η θανατική ποινή που επιβάλλεται από τα ισλαμικά δικαστήρια στη Νιγηρία πρέπει να εγκριθεί στη συνέχεια από τον κυβερνήτη της κάθε Πολιτείας.

