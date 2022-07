Κοινωνία

Φωτιά στο Αιγάλεω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυκνοί μαύροι καπνοί στην περιοχή. Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο πίσω από το αμαξοστάσιο του δήμου Αθηναίων στο Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την ΠΥ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή της Εμμανουήλ Παππά με την Ιερά Οδό και καίει απορρίμματα και ξύλα, ωστόσο δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Kαρέ – καρέ η ληστεία σε επιχείρηση στην Ευκαρπία (βίντεο)

Δολοφονία στην Ραφήνα: Βίντεο λίγο πριν την επίθεση αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1

Πυροβολισμοί στα Κάτω Πατήσια