Πόλεμος στην Ουκρανία: 16 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν φαγητό και νερό

Συγκλονίζουν τα στοιχεία του ΟΗΕ για τις συνθήκες διαβίωσης στην χώρα. Εκατομμύρια οι εκτοπισμένοι εντός συνόρων. Πόσοι έχουν φύγει σε άλλες χώρες.



Του Θανάση Κ.Τσίτσα

Περίπου 16 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια και πάνω από 6 εκατομμύρια είναι ακόμα εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας, δήλωσε η Οσνάτ Λουμπράνι, συντονίστρια του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά ζητήματα στην εμπόλεμη χώρα.

«Σχεδόν 16 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ουκρανία έχουν σήμερα ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια: από νερό, τροφή, υπηρεσίες υγείας», δήλωσε η κ Λουμπράνι σε συνέντευξη Τύπου, ενώ ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία μπήκε στον πέμπτο του μήνα.

«Πάνω από 6 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ακόμα εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας. Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταφέρει τώρα να επιστρέψουν στα σπίτια τους, αλλά πολλοί γνωρίζουν ότι μπορεί να αναγκαστούν να φύγουν και πάλι», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, αυτός ο αριθμός των επιστροφών αφορά τόσο τους ανθρώπους που είναι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας όσο και αυτούς που επέστρεψαν από το εξωτερικό.

Σύμφωνα με την κ. Λουμπράνι, πάνω από 5,3 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν φύγει ως πρόσφυγες στο εξωτερικό.

«Αυτό που γνωρίζουμε, είναι ότι ο αριθμός που έχουμε για σχεδόν 5.000 νεκρούς αμάχους και πάνω από 5.000 τραυματίες, είναι μόνο ένα μέρος της τρομακτικής πραγματικότητας», δήλωσε η ίδια.

«Δεν μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένους αριθμούς κατεστραμμένων νοσοκομείων, σχολείων και κατοικιών, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι χιλιάδες. Απλώς δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ακόμα τους ακριβείς αριθμούς», επεσήμανε η αξιωματούχος.

