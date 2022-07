Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας είναι κατάκτηση της εργατικής νομοθεσίας

Σε δύο επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε εφαρμογή την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας βρέθηκε ο Πρωθυπουργός.

Τα υποκαταστήματα μίας αλυσίδας σούπερ μάρκετ και μίας τράπεζας όπου από την 1η Ιουλίου εφαρμόζεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, με αποτέλεσμα να καταγράφεται με διαφάνεια και σε πραγματικό χρόνο η προσέλευση, η αποχώρηση και το ωράριο κάθε εργαζόμενου και συνεπώς να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων τους, επισκέφτηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

«Είναι μία σημαντική κατάκτηση για τους εργαζόμενους να μπορούμε να γνωρίζουμε, ως κράτος, πόσο χρόνο ακριβώς δουλεύουν έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε καταστρατήγηση του χρόνου εργασίας», δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συζήτηση που είχε με υπαλλήλους του σούπερ μάρκετ, στο κέντρο της Αθήνας, σημειώνοντας πως πλέον υπάρχει αυτόματη διασύνδεση με το ΠΣ Εργάνη.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει περίπου 121.000 εργαζόμενους, ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή της σε όλους τους κλάδους της οικονομίας σε βάθος 12μήνου.

«Είναι βέβαιο, καθώς αυτό το πρόγραμμα και αυτό το εργαλείο θα επεκταθεί σε υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, ότι θα δώσει μία πολύ μεγάλη ασφάλεια στον εργαζόμενο να γνωρίζει ότι πραγματικά θα αμείβεται για τις ώρες τις οποίες έχει δουλέψει. Διότι, δυστυχώς, φαινόμενα καταστρατήγησης υπάρχουν ακόμα αρκετά. Και πια με αυτό το εργαλείο, οποιοσδήποτε επιθεωρητής εργασίας θα μπορεί να γνωρίζει αμέσως πόσο χρόνο πραγματικά έχει δουλέψει ο εργαζόμενος και αν πρέπει να βρίσκεται στην εργασία του τη στιγμή που τον ελέγχει», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Άννα Στρατινάκη επισήμανε πως το νέο σύστημα «βοηθάει ταυτοχρόνως στον υγιή ανταγωνισμό. Διότι αντίστοιχα οι εργοδότες οι οποίοι είναι συνεπείς βάλλονται από εργοδότες οι οποίοι υπερασπίζονται ουσιαστικά την παραβατικότητα. Και δεύτερον, θα βοηθήσει την Επιθεώρηση Εργασίας σε ένα στοχευμένο σύστημα ελέγχου. Θα μπορούμε δηλαδή να βλέπουμε, σε πραγματικό χρόνο, πού πρέπει να παρέμβουμε και γιατί. Άρα αυτό δίνει ένα πραγματικό σύστημα υπεράσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων και της υγιούς ανταγωνιστικότητας».

«Θα γνωρίζουν και οι εργοδότες ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να εκμεταλλευτούν εργαζόμενους, διότι πια ο έλεγχος θα είναι πολύ πιο εύκολος», σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε την ευκαιρία να δει στην πράξη πώς δηλώνεται, εύκολα και γρήγορα, η έναρξη και η λήξη της βάρδιας σε σούπερ μάρκετ μέσω των εφαρμογών MyErgani -που εγκαθίσταται στα κινητά των εργαζόμενων- και Ergani Cardscanner, που εγκαθίσταται σε συσκευή τού εργοδότη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εργαζόμενους για την επίδραση της Κάρτας στη διασφάλιση ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και την οικογενειακή ζωή, για τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού των δραστηριοτήτων τους και για άλλα ζητήματα της καθημερινότητας, όπως τις μετακινήσεις τους από και προς τη δουλειά τους.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε υποκατάστημα τράπεζας, όπου είχε την ευκαιρία να δει σε πραγματικό χρόνο τον εναλλακτικό τρόπο διασύνδεσης με τα συστήματα της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο ΠΣ Εργάνη, καθώς η δήλωση της έναρξης του ωραρίου γίνεται με ένα κλικ από τον υπολογιστή κάθε εργαζόμενου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι χάρη στις πρόνοιες του νεότευκτου συστήματος καταγράφονται οι ώρες της εξ αποστάσεως απασχόλησης και προστατεύεται το δικαίωμα στην αποσύνδεση, ώστε να αποφεύγεται κάθε κατάχρηση.

«Είναι μία από τις κατακτήσεις της εργατικής νομοθεσίας. Έχει συζητηθεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, λίγες το έχουν κάνει. Εμείς το έχουμε θεσμοθετήσει, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ο εργαζόμενος ότι δεν θα καταχραστεί ο εργοδότης τον χρόνο του όταν αυτός δουλεύει από το σπίτι. Κάτι το οποίο συνέβαινε κατά κόρον για να είμαστε ειλικρινείς», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Δεν βγαίνει εκτός του ραντάρ της επιθεώρησης η τηλεργασία, αυτό είναι το σημαντικότερο, και δεύτερον δεν έχουμε και τη νόθα τηλεργασία, δηλαδή κάποιος να έχει φυσική εργασία και να εμφανίζεται τηλεργαζόμενος», ανέφερε από την πλευρά της κατά τη συζήτηση με εργαζόμενους και στελέχη της τράπεζας η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο δηλώνονται οι υπερωρίες, είτε για την κάλυψη προγραμματισμένης ανάγκης είτε εξαιτίας ενός απροόπτου γεγονότος, μέσω ψηφιακής διαδικασίας προαναγγελίας του ωραρίου και δήλωσης των αυξημένων ωρών, η οποία εγγυάται τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

Τι είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ ανά την Ελλάδα, καλύπτοντας σε πρώτη φάση 121.000 εργαζόμενους, ενώ σχεδιάζεται η επέκτασή της σε όλους τους κλάδους σε βάθος 12μήνου.

Η Κάρτα περιλαμβάνεται στην εφαρμογή για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα myErgani app. Επίσης διατίθεται στις επιχειρήσεις η εφαρμογή CardScanner app, η οποία «διαβάζει» την Ψηφιακή Κάρτα του εργαζόμενου κατά την είσοδο και την αποχώρηση από την εργασία και διαβιβάζει σε πραγματικό χρόνο τις πληροφορίες στο ΠΣ Εργάνη.

Με το myΕrgani οι εργαζόµενοι έχουν άµεση και εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία Προγραµµατισµένου Χρόνου Εργασίας, Αδειών, Υπερωριών και Κάρτας Εργασίας, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή τους. Για τους εργοδότες τα στοιχεία αυτά είναι άµεσα διαθέσιµα σε ψηφιακή µορφή ηµερολογίου (Ηµερολόγιο Πραγµατικής Απασχόλησης) µε δυνατότητες σύνθετης αναζήτησης.

