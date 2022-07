Life

Ριάνα : Η πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη γέννηση του γιου της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της Asap Rocky μετά τη γέννηση του γιου τους!

Την απόλυτη ευτυχία βιώνει η Rihanna αφού πριν από μερικούς μήνες έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της, με τον Asap Rocky.

Η διάσημη τραγουδίστρια γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάποια δημοσίευση στον λογαριασμό της στο Instagram, αλλά ούτε την έχουμε δει να κυκλοφορεί.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζακ Κωστόπουλος: Μητσοτάκης και Τσίπρας συνάντησαν τους γονείς του

Μυρτώ – Η μητέρα της στον ΑΝΤ1: Ζητεί δεύτερη ευκαιρία ο δράστης; Το παιδί μου έχει;

Ιταλία: Ο Ντράγκι παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός