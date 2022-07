Κοινωνία

Φωτιές: Το νέο σποτ Πολιτικής Προστασίας - Πυροσβεστικής για την αντιπυρική περίοδο

Είναι στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο», το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Πυροσβεστικό Σώμα παρουσιάζουν τα νέα τους ενημερωτικά spot (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά), στο πλαίσιο καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.

Κατά τη διάρκεια του ενημερωτικού spot περιγράφεται πόσο εύκολο είναι, συνηθισμένες δραστηριότητες στην ύπαιθρο, όπως το κάψιμο ξερόκλαδων ή ακόμη μια καθημερινή συνήθεια στο εξοχικό μας όπως ένα barbeque με φίλους, να προκαλέσουν μια τεράστια καταστροφή.

«Γιατί η φωτιά έχει δύναμη και δεν έχουμε το περιθώριο να την υποτιμούμε! Γιατί η απροσεξία, η αμέλεια, μια στιγμή αστόχαστης ενέργειας αρκούν για να ξεκινήσει μια πυρκαγιά. Χρειάζονται μόνο μερικά δευτερόλεπτα και αυτό που δεν περιμέναμε ποτέ να συμβεί, συμβαίνει. Όλα τα στατιστικά στοιχεία και οι εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι 9 στις 10 πυρκαγιές ξεκινούν από ανθρώπινη παρέμβαση, από ανθρώπινο λάθος. Όσο, λοιπόν, πλησιάζουμε στην «καρδιά» της αντιπυρικής περιόδου, είμαστε διπλά προσεκτικοί και δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο!», επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του.

Δείτε το τηλεοπτικό spot για τις πυρκαγιές:

Ακούστε τα ραδιοφωνικά spot για τις πυρκαγιές:

