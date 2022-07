Κοινωνία

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Μήνυμα του 112 για εκκένωση του Μύτικα

Μεγάλη είναι η φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Πόρτο Γερμενό, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται συνεχώς.

Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό εξαπλώνεται και ήδη το 112 έστειλε μήνυμα για εκκένωση του Μύτικα.

Οι κάτοικοι της περιοχής θα κατευθυνθούν προς την παραλία Ψάθα.

Συγκεκριμένα, στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό επιχειρούν τώρα 130 πυροσβέστες με 35 οχήματα, 6 πεζοπόρα τμήματα, 5 αεροπλάνα και 5 ελικόπτερα.

Η φωτιά βρίσκεται σχετικά κοντά σε σπίτια και ξενοδοχεία, όμως προς το παρόν δεν τα απειλεί.

