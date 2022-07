Life

ΑΝΤ1: ο Νίκος Ρογκάκος αναλαμβάνει προϊστάμενος του οικονομικού ρεπορτάζ

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του σταθμού για τον καταξιωμένο δημοσιογράφο και την συνέχιση της πολύχρονης συνεργασίας τους.

«Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, ότι ο Νίκος Ρογκάκος αναλαμβάνει τη θέση του Προϊστάμενου του Οικονομικού Ρεπορτάζ. Η επιτυχημένη και μακροχρόνια συνεργασία του καναλιού με τον καταξιωμένο δημοσιογράφο θα είναι διευρυμένη και θα περιλαμβάνει σημαντικά εγχειρήματα του ενημερωτικού τομέα», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του σταθμού.

Όπως προστίθεται, «Παράλληλα, ο έμπειρος δημοσιογράφος θα συνεχίζει να μας ενημερώνει για όλες τις σημαντικές ειδήσεις της Οικονομίας, στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα και αξιοπιστία θα αναλύει τα οικονομικά δεδομένα, εμβαθύνοντας, όπως πάντα, στην ουσιαστική και αντικειμενική καταγραφή της επικαιρότητας».

