Χρυσή Αυγή: Συνεχίζεται η δίκη στο Εφετείο

Ποια είναι τα δύο κρίσιμα θέματα που καλείται να "απαντήσει" σήμερα το δικαστήριο

Η δεύτερη δικάσιμος της δίκης της Χρυσής Αυγής ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ξεκινά σήμερα το πρωί, οπότε και εκτιμάται ότι το δικαστήριο θα δώσει την απάντησή του σε δύο κρίσιμα θέματα που τέθηκαν με την έναρξη της διαδικασίας, στις 15 Ιουνίου.

Πρώτο και βασικό ζήτημα για το οποίο καλείται να αποφασίσει το δικαστήριο είναι το αίτημα αναβολής της δίκης που έθεσαν οι συνήγοροι του αρχηγού της οργάνωσης Νίκου Μιχαλολιάκου. Η υπεράσπιση του καταδικασμένου σε κάθειρξη 13 ετών αρχηγού της Χρυσής Αυγής, αφού δήλωσε ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος απουσιάζει για λόγους υγείας, καθώς είχε νοσηλευτεί με covid επί δύο μήνες στην εντατική και πλέον βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, έθεσε θέμα με την επίδοση της κλήσης στον εντολέα της αναφέροντας πως δεν επιδόθηκε νόμιμα.

"Θεωρητικά εκλητεύθη από το δικαστήριο, ενώ ήταν στη ΜΕΘ και είχε απώλεια συνείδησης, οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις. Δεν έχει καν την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου δεν ξέρει γιατί δικάζεται", είπε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης που ζήτησε την αναβολή της δίκης ώστε να κλητευθεί νομίμως ο υπό κράτηση νοσηλευόμενος.

Δεύτερο και σοβαρό θέμα που τέθηκε από κατηγορούμενους και αναμένει την απάντηση των μελών του δικαστηρίου είναι οι συνολικά τέσσερις αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης της ποινής που υποβλήθηκαν "με το καλημέρα" της έναρξης της δευτεροβάθμιας δίκης για την εγκληματική οργάνωση.

Πρώτος που υπέβαλε αίτημα για να βγει από τη φυλακή ήταν ο ευρωβουλευτής Ιωάννης Λαγός, κρατούμενος των φυλακών Δομοκού με καταδίκη 13 ετών και 8 μηνών, ο οποίος αφού δήλωσε "πολιτικός κρατούμενος" ζήτησε να αφεθεί ελεύθερος ώστε να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του στην Ευρωβουλή. Ακολούθησαν τα αιτήματα των Ελπιδοφόρου Καλαρίτη και Γιώργου Σταμπέλου, καταδικασμένων σε κάθειρξη 9 ετών ο καθένας για συνέργεια στην δολοφονία του Παύλου Φύσσα και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και του "πυρηνάρχη" Περάματος Αναστάσιου Πανταζή, καταδικασμένου σε κάθειρξη 10 ετών και 24 μηνών για ένταξη , απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ και για την επίθεση στο ΠΑΜΕ.

Οι κατηγορούμενοι επικαλέστηκαν οικογενειακά και οικονομικά προβλήματα για να αιτιολογήσουν ανεπανόρθωτη βλάβη που ισχυρίζονται ότι υφίστανται από την κράτηση τους.

Οι δικαστές θα αποφασίσουν σήμερα αν θα δεχθούν την πρόταση της eισαγγελέως που ζήτησε την απόρριψη και των τεσσάρων αιτημάτων ή αν θα θεωρήσουν βάσιμο κάποιο εξ αυτών.

Παράλληλα, αναμένεται να νομιμοποιηθούν και οι συνήγοροι προς υποστήριξη της κατηγορίας (Πολιτική Αγωγή) που θα εκπροσωπήσουν την οικογένεια Φύσσα, η οποία παρίσταται με πέντε συνηγόρους, μεταξύ των οποίων και ένας από εκείνους που είχαν εκπροσωπήσει τους αφισοκολλητές του ΚΚΕ, και τον Αμπουζίντ Εμπάρακ τον οποίο εκπροσωπούν τρεις συνήγοροι.

Με την έναρξη της δευτεροβάθμιας δίκης η πρόεδρος, Σοφία Πανουτσακοπούλου, εκφώνησε τα ονόματα 56 κατηγορουμένων για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή εκ των οποίων ένας έχει αποβιώσει, ένας έχει παραιτηθεί του δικαιώματός του για έφεση, ενώ τέσσερις είναι αντιμέτωποι μόνο με αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος. Οι μάρτυρες που εκφώνησε η πρόεδρος ήταν 146.

Να σημειωθεί ότι για 12 από το σύνολο των κατηγορουμένων η τελική έκβαση της δίκης ενδέχεται να έχει δυσάρεστη έκβαση, καθώς το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν κρίνει μόνο τις εφέσεις που κατέθεσαν οι ίδιοι προσδοκώντας αθώωση ή μείωση των ποινών τους, αλλά και την έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας Εφετών ζητώντας μεγαλύτερες ποινές. Η έφεση του εισαγγελέα που θα κριθεί από τους δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων αφορά τους επτά καταδικασθέντες πρώην βουλευτές ως διευθυντική ομάδα αλλά και τους πέντε κατηγορούμενους για απόπειρα ανθρωποκτονίας του αλιεργάτη.

