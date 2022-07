Υγεία - Περιβάλλον

Μεσοθεραπεία σώματος: Η τεχνική για άμεση απώλεια βάρους!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πες αντίο στην κυτταρίτιδα!

Η μεσοθεραπεία σώματος είναι μια τεχνική, ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν την έντονη όψη φλοιού πορτοκαλιού στο σώμα, επιλέγουν την μεσοθεραπεία λίγο πριν την εμφάνιση στην παραλία.

Η κυτταρίτιδα και τα extra κιλά επηρεάζουν την πλειοψηφία των γυναικών και είναι ένας βασικός λόγος χαμηλής αυτοπεποίθησης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Επομένως, αναζητούνται αποτελεσματικές μέθοδοι για την αντιμετώπισή τους και η μεσοθεραπεία σώματος είναι μια από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους που υπάρχουν σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Moody’s – Λευκορωσία: Χρεοκοπία σε σχέση με το εξωτερικό χρέος

Λαμία: Πατέρας βίαζε την ανήλικη κόρη του και κακοποιούσε τα αδέρφια της

Πένθος για τον Γιάννη Σμαραγδή: Πέθανε η σύζυγός του Ελένη