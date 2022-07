Αθλητικά

Στην ΑΕΚ ο Γενς Γιόνσον

Επίσημα "κιντρινόμαυρος' ο 29χρονος Δανός. Η ανακοίνωση της ΑΕΚ και οι πρώτες δηλώσεις του Γενς Γιόνσον.

Ο Γενς Γιόνσον είναι και «με τη βούλα» από σήμερα παίκτης της ΑΕΚ.

Η απόκτηση του 29χρονου Δανού με τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας, ανακοινώθηκε σήμερα από τους «κιτρινόμαυρους» οι οποίοι τον καλωσόρισαν παραθέτοντας και το σύντομο βιογραφικό του μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γενς Γιόνσον. Ο Δανός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2026.

Ο Γενς Γιόνσον γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1993 στην πόλη Άαρχους της Δανίας. Σε ηλικία 12 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της ομάδας της πόλης του και το 2011 έκανε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Άαρχους σε επίσημο παιχνίδι. Συνολικά αγωνίστηκε σε 120 παιχνίδια με τον σύλλογο της Δανίας (2 γκολ, 4 ασίστ).

Τον Αύγουστο του 2016 πήρε μεταγραφή στην Κόνιασπορ. Με την τουρκική ομάδα κατέκτησε το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ του 2017, ενώ αγωνίστηκε και στο Europa League. Συνολικά μέτρησε 119 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις (6 γκολ, 3 ασίστ). Το καλοκαίρι του 2020 μετακόμισε στην Ισπανία για λογαριασμό της Κάντιθ, με την οποία αγωνίστηκε σε 61 παιχνίδια την επόμενη διετία.

Υπήρξε διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της χώρας του και τον Νοέμβριο του 2020 πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών της Δανίας.

Γενς, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»

Γιόνσον: Είμαι εδώ για να κερδίσω

Σε ένα video από την «Αγιά Σοφιά-ΟΠΑΠ Αρένα», έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ΑΕΚ ο Γενς Γιόνσον. Ο Δανός παρουσιάζεται σε αυτό το video παραγωγης του ΟΠΑΠ, μια κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της χορηγικής συμφωνίας με την Ένωση.

«Θα παίξω σε ένα μεγάλο σύλλογο κι αυτός ήταν ο λόγος που επέλεξα την ΑΕΚ. Για πρώτη φορά στην καριέρα μου θα αγωνιστώ σε ένα club το οποίο διεκδικεί τίτλους και αυτός ήταν ο πρωταρχικός μου στόχος, ο λόγος που επέλεξα να έρθω εδώ» είπε ο 29χρονος μέσος και πρόσθεσε: «Είμαι εδώ για να κερδίσω. Ένας σύλλογος όπως η ΑΕΚ έχει πάντα στόχο τη νίκη. Μίλησα με τον προπονητή και τη διοίκηση, διαπίστωσα ότι όλοι έχουν μεγάλες φιλοδοξίες για το σύλλογο και ανυπομονώ να είμαι μέρος αυτού του project. Το νέο στάδιο είναι φανταστικό, ανυπομονώ να παίξω εδώ, να γίνω κομμάτι της ιστορίας. Είναι τεράστια τιμή για μένα».

Όσον αφορά τα θετικά στοιχεία στο παιχνίδι του, είπε: «Θεωρώ ότι καλά στοιχεία του παιχνιδιού είναι οι κερδισμένες μονομαχίες, το μοίρασμα του παιχνιδιού, οι κοντινές μεταβιβάσεις και ότι ότι δεν χάνω την μπάλα συχνά. Δεν έχω αποβληθεί ποτέ στην καριέρα μου, ενώ έχω χάσει μόνο μία φορά ένα ματς επειδή συμπλήρωσα κάρτες. Γενικά είμαι καθαρός παίκτης μου αρέσει να κλέβω την μπάλα χωρίς να κάνω φάουλ!».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Γιόνσον είπε: «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ. Είμαι υπερήφανος και ανυπομονώ να σας γνωρίσω στο καινούργιο μας γήπεδο. Θα είναι εκπληκτικά να φοράω αυτή τη φανέλα. Θα σας δω όλους στην ΟΠΑΠ Αρένα!»

