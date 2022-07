Τεχνολογία - Επιστήμη

Αστυνομική ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης στο κινητό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανοίγει ο δρόμος για το app που θα κατεβάζει στο κινητό την αστυνομική ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης. Τι προβλέπει η σχετική τροπολογία.

Με τα άρθρα 1-4 της από 06-07-2022 και υπ' αρ. 1360/135 τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθιερώνει μια σειρά από νέα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα διευκολύνουν σημαντικά την καθημερινότητα του πολίτη. Ειδικότερα:

Με το άρθρο 1 νομοθετείται η δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών αντιγράφων της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης σε εφαρμογή Wallet. Η εφαρμογή θα ονομάζεται Gov.gr Wallet, υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του προσώπου σε κάθε διαδικασία εντός της επικράτειας που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσε την έγχαρτη ταυτότητα ή δίπλωμα, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στα αντίστοιχα έγχαρτα πιστοποιητικά και θα συνοδεύονται από κωδικό QR ώστε να επαληθεύεται γρήγορα και με ασφάλεια η γνησιότητά τους. Παράλληλα, υπάρχει πρόβλεψη για ακύρωση των ψηφιακών πιστοποιητικών, τόσο για περιπτώσεις απώλειας του έγχαρτου πιστοποιητικού, όσο και για ενδεχόμενο απώλειας της συσκευής που είναι αποθηκευμένα τα ψηφιακά πιστοποιητικά.

Με το άρθρο 2 καθιερώνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων ενός προσώπου μέσω αίτησης που θα υποβάλλεται ψηφιακά, μέσω του gov.gr. Συγκεκριμένα, η αίτηση θα μπορεί να αφορά στη διόρθωση των εσφαλμένων στοιχείων που αναγράφονται στα εξής μητρώα:

στο Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών

στο Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

στο Εθνικό Μητρώο Α.Μ.Κ.Α. — ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης — Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών και Συνταξιούχων) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. και

στο Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Με εξαίρεση το Μητρώο Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων, η διαδικασία για διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων στα υπόλοιπα τρία μητρώα μπορεί να γίνεται και μέσω ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω του myKEPlive.

Με το άρθρο 3 εισάγεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για μεταβίβαση επιβατικού οχήματος μέσω του gov.gr. H ψηφιακή αίτηση θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας της επιλογής του αγοραστή. Με τον τρόπο αυτό, ο αρμόδιος υπάλληλος θα εξουσιοδοτείται να αποκτήσει πρόσβαση:

στα φορολογικά στοιχεία πωλητή και αγοραστή που είναι αναγκαία για τη μεταβίβαση και για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας

στα δεδομένα που αφορούν στον τεχνικό έλεγχο του υπό μεταβίβαση οχήματος.

Κατόπιν, ο αγοραστής θα λαμβάνει μέσω του gov.gr βεβαίωση υποβολής αιτήματος και πλήρωσης των προϋποθέσεων μεταβίβασης της κυριότητας του οχήματος, ώστε εντός τριάντα ημερών να προχωρήσει στην ασφάλισή του, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Με το άρθρο 4 προστίθεται η δυνατότητα έκδοσης αποτελεσμάτων για διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις μέσω του gov.gr. Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα στο MyHealth app. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή παρέχει ήδη τη δυνατότητα στον πολίτη να ανατρέχει στις ιατρικές συνταγές, στα ιατρικά παραπεμπτικά και τις ιατρικές βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ του. Διευκολύνεται έτσι η πρόσβαση σε κρίσιμα στοιχεία του ιατρικού του ιστορικού, επιτρέποντας στον πολίτη να φροντίζει την υγεία του πληρέστερα και αποτελεσματικότερα, σε συνεργασία με τον γιατρό του.

Η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης αποτελεσμάτων αφορά σε διαγνωστικές εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται τόσο σε δημόσιες όσο και σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Το ψηφιακό αποθετήριο που αναφέρεται στο συγκεκριμένο άρθρο υλοποιείται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ) και η δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης των αποτελεσμάτων από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 191 σημεία

Κάρυστος: Σύγκρουση δεξαμενόπλοιων

Καιρός: πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές καταιγίδες την Πέμπτη