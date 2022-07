Πολιτική

Βουλή: Μετωπική Μητσοτάκη - Τσίπρα για εκλογές και κοινωνική πολιτική

Σε υψηλούς τόνους η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. "Πυρά" στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.



Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 4ετίας επανέλαβε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή για τις κοινωνικές πολιτικές της κυβέρνησης. Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την περίοδο του του 2015, λέγοντας ότι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είπε τρεις φορές ψέματα στον ελληνικό λαό, προεκλογικά το 2014, στο δημοψήφισμα και στο τρίτο μνημόνιο.

Ξεκινώντας την δευτερολογία του ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Κύριε Βαρουφάκη αν πιστεύετε ότι κοιμάμαι και ξυπνάω έχοντας έγνοια αν θα μπείτε στη Βουλή ή δεν θα μπειτε, έχετε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας. Είναι ξεκάθαρο ότι σας κυνηγάνε οι ίδιες ερινύες για όσα έγιναν τον καταστροφικό εξάμηνο του 2015. Δεν έχετε ίδια ερμηνεία για το πώς κατέληξαν μετά το δημοψήφισμα. Να θυμηθούμε τι έγινε. Προκαλέσατε ή δεν προκαλέσατε εκλογές ρίχνοντας την κυβέρνηση του κ. Σαμαρά για να σκίσετε το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο; Αν η χώρα ήταν χρεοκοπημένη γιατί εξαπατήσατε τη χώρα; Γιατί είπατε τέτοια ψέματα; Ο ελληνικός λαός δεν τα έχει ξεχάσει. Οδηγήσατε τον ελληνικό λαό στην κάλπη για να πει ένα μεγαλοπρεπές όχι και να έρθετε μία εβδομαδα μετά να κάνετε μεγαλοπρεπή κωλοτούμπα. Ο κ. Βαρουφάκης σας κατηγορεί γιατί υποχωρήσατε. Πήγατε μετά από 14 ώρες υπερήφανης διαπραγμάτευσης και μας φέρατε τρίτο αχρείαστο μνημόνιο. Γιατί είστε περήφανος; Γιατί τους είπατε ψέματα τρίτη φορά; Τι ακριβώς θυμούνται οι Ελληνες από την 4ετή σας διακυβέρνηση;

Για να πάμε σε αυτά τα καφενεία που λέτε ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Από τα δικά σας στα 4 χρόνια τι θυμούνται οι Έλληνες; Όταν έρχεστε και υπερασπίζεστε αυτή την περίοδο ίσως κάποιοι ψηφοφόροι να κάνουν προβολή και να πουν λες να ξανακυβερνήσουν αυτοί οι δύο; Όταν τους έρχεται αυτή η σκέψη, θα αναπολούν με μεγαλύτερη ένταση τους καταστροφικούς σας χειρισμούς. Υπερασπίζεστε μία περίοδο που διέσυρε την Ελλάδα στο εξωτερικό. Να θυμίσω τι έλεγε ο σύντροφός σας κ. Μελανσόν. Όλους καταφέρατε να τους εξαπατήσετε κ. Τσίπρα. Και γι'αυτό θέλετε να είστε υπερήφανος.

Για τις εκλογές θα ξαναπώ ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, φαίνεται να μην το ακούτε. Τελικά η ίδια η ζωή θα επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου.Όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών θα πούμε τι θυμόμαστε από την τετραετία Τσίπρα; Φόρους, περικοπές στις συντάξεις και ψέματα, ψέματα, ψέματα. Επειδή για μία ακόμα φορά είπατε τι καλά που τα κάνατε, υπάρχει ένα καταλυτικό επιχείρημα στο οποίο δεν μπορείτε να δώσετε απάντηση. Αν τα κάνατε τόσο καλά, γιατί σας καταψήφισε τρεις φορές ο ελληνικός λαός και έδωσε αυτοδυναμία στην ΝΔ; Θα πορευτούμε για αρκετούς μήνες ακόμα σε κλίμα έντονης τοξικότητας. Δεν βλέπω υπουργους να έχουν κατεβάσει τα μολύβια. Μεγάλος όγκος νομοθετικός έρχεται τους επόμενους μήνες. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του εκτιμήσεις. Για ακόμα μία φορά θα διαψευστείτε πανηγυρικά».

"Στο τέλος της τετραετίας οι εκλογές"

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τριτολογία του επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας παρότι, όπως είπε, κυκλοφορούν φήμες. Παράλληλα πρόσθεσε απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα: «Παράγοντας αστάθειας είναι η απλή αναλογική που ψηφίσατε. Όταν γίνουν οι εκλογές στο τέλος της τετραετίας αυτή βόμβα θα αδρανοποιηθεί και στις δεύτερες εκλογές θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση για την αυτοδύναμη Ελλάδα». Ο κ. Μητσοτάκης είπε, επίσης, ότι η σταθερότητα, την οποία χρειάζεται σήμερα ο τόπος παρά ποτέ, υπηρετείται από κυβερνήσεις που απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης της Βουλής , έχουν τη δυνατότητα να κινηθούν γρήγορα και ακόμα και αν συγκροτούνται από ένα κόμμα υπάρχει η δυνατότητα να διευρύνουν την απήχησή τους.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Novartis είπε ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν ο κ. Παπαγγελόπουλος είναι αθώος ή είναι ένοχος, αλλά μέχρι τότε είναι υπόδικος. «Είναι βαρύ το κατηγορητήριο και απόλυτα στοιχειοθετημένο. Όλα σας ήταν γνωστά. Γνωρίζατε τι κάνατε όταν τον επιλέξατε. Θέλατε να ελέγξετε τη Δικαιοσύνη. Να στοχοποιήσετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους, τις οικογένειές τους, τις συζύγους τους», είπε και πρόσθεσε: «Λυπάμαι που στο εξωτερικό με ρωτούν γιατί ένας υπουργός της δικής σας κυβέρνησης θα βρεθεί στο ειδικό δικαστήριο». Ο πρωθυπουργός σημείωσε μάλιστα πως πρόκειται για τον υπουργό που είχε επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαφάνεια. «Η παραπομπή είναι γεγονός που δεν θα μείνει ασχολίαστο. Είναι κηλίδα στο δήθεν ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς», συμπλήρωσε.

Επίσης, επανέλαβε ότι η ακρίβεια και η έκρηξη του πληθωρισμού είναι παγκόσμιο φαινόμενο αναφέροντας μόνο για τις τιμές του φυσικού αερίου ότι είναι πενταπλάσιες σε σχέση με πέρσι. Ο πρωθυπουργός επιτέθηκε ευθέως στον Αλέξη Τσίπρα για τον τρόπο που εκείνος πρότεινε να αντιμετωπιστεί η κρίση. «Αν σας είχαμε ακούσει θα είχαμε μοιράσει όλα τα χρήματα από την πρώτη στιγμή και δεν θα μας έμενε φράγκο», είπε, ενώ εκτίμησε ότι όντως είναι ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνουν πολύ άσχημα τα πράγματα τους επόμενους μήνες και ισχυρές οικονομίες όπως της Γερμανίας να δοκιμαστούν σε επίπεδο που δεν μπορούσαν να φανταστούν πριν από 4-5 μήνες.

Τσίπρας: «Σταματήστε να μαδάτε τη μαργαρίτα, δηλώστε ότι θα γίνουν εκλογές τον Σεπτέμβριο»

Ο Αλέξης Τσίπρας κατά την πρωτολογία του άσκησε δριμεία κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον κατηγόρησε ότι «παίζει εν ου παικτοίς με τα πάντα, τα εθνικά θέματα, τους θεσμούς, τη Δικαιοσύνη, την κοινωνία, την αλήθεια και βέβαια με τις εκλογές». Του ζήτησε να αφήσει τα «ήξεις αφίξεις» και σήμερα «να δώσει επιτέλους εξηγήσεις και απαντήσεις», καθώς «έχει καταφέρει από μόνος του να αποτελεί παράγοντα πολιτικής αστάθειας».

«Η κοινωνία δεν σας αντέχει άλλο κ. Μητσοτάκη. Τρία χρόνια αρκετά. Δεν θα γίνουνε εφτά», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπογραμμίζοντας ότι «το δίλημμα της κάλπης όποτε κι αν τη στήσετε θα είναι: Πολιτική αλλαγή και ο εφιάλτης τέλος ή εφιάλτης δίχως τέλος». Δήλωσε απολύτως βέβαιος για το ποια θα είναι η απάντηση. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε από τον πρωθυπουργό να «σταματήσει να μαδά τη μαργαρίτα» και να δηλώσει σήμερα ότι η χώρα θα οδηγηθεί σε εκλογές το Σεπτέμβριο, «και ελάτε να συνεννοηθούμε, όπως αρμόζει σε κάθε δημοκρατική πολιτεία, για τους όρους και τους δημοκρατικούς κανόνες της εκλογικής αναμέτρησης». «Δώστε δημοκρατική διέξοδο», τόνισε απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό.



Για «τριπλή εξαπάτηση» των συνταξιούχων κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δευτερολογία του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης τους «εξαπάτησε προεκλογικά» όταν χαρακτήριζε, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, «ψίχουλα» τα κοινωνικά μερίσματα και τη μόνιμη 13η σύνταξη, «την οποία είχε δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει, αλλά κατάργησε», «για να καλύψετε την τρύπα της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης». Υποστήριξε ότι εξαπάτησε τους συνταξιούχους για δεύτερη φορά στην περίπτωση των αναδρομικών που αποφάσισε το ΣτΕ και «αφού τους πετσοκοκόψατε τα αναδρομικά», «τώρα τους λέτε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αναδρομικά μόνο όσοι έκαναν προσφυγή». Κάλεσε, μάλιστα, τον πρωθυπουργό να πει ότι θα δοθούν τώρα τα αναδρομικά στους συνταξιούχους. Η τρίτη «εξαπάτηση», τόνισε, αφορά στη σημερινή υπόσχεση ότι από 1/1/23 θα έχουν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Σημείωσε ότι από την εισφορά αλληλεγγύης επιβαρύνονται οι συνταξιούχοι που έχουν εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 χιλ και ότι η εισφορά αλληλεγγύης γι' αυτούς ειναι μόλις 2,2%, για να τονίσει ότι «αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι που παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ σύνταξη, δηλαδή το 66% των συνταξιούχων, δεν θα πάρουν τίποτα απ' την εξαγγελία που κάνατε».

Μίλησε για εξαπάτηση ακόμα και σε σχέση με το χρόνο της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης. «Ποιος δεν ξέρει σε αυτή την αίθουσα ότι θα έχουν μεσολαβήσει εκλογές έως την 1/1/23; Επειδή μας είπατε γελώντας "στο τέλος της 4ετίας"; Ποιος σας πιστεύει; Σας πιστεύουν οι βουλευτές σας; Αν είναι στο τέλος της 4ετίας, γιατί κάθε δεύτερη μέρα ανακοινώνετε υποψηφίους και υπουργούς, που αντί να δουλεύουν τρέχουν και κάνουν προεκλογικές συγκεντρώσεις;» «Μαζέψτε τους λοιπόν, μαζέψτε και τους βουλευτές σας. Έχετε οδηγήσει σε τρομακτική και πρωτοφανή πολιτική αστάθεια τη χώρα και έρχεστε και μας λέτε το ένα ψέμα μετά το άλλο», είπε. «Βγείτε και πείτε στους συνταξιούχους, όχι από την 1/1/23 η κατάργηση της εισφοράς , αλλά από την 1η Αυγούστου», υπογράμμισε. Επιπλέον, είπε αναφορικά με τον «ισχυρισμό ότι θα ξεπαγώσουν οι συντάξεις μετά από 12 χρόνια», πως «ελάχιστες αυξήσεις της τάξης 4%» θα δουν από τον Δεκέμβριο μόνο 1 εκατ. συνταξιούχοι, ενώ δεν θα δουν αυξήσεις 1 έως 1,2 εκατ. συνταξιούχοι που έχουν θετική προσωπική διαφορά.

Κατρίνης: Η χώρα χρειάζεται μία νέα αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή



"Η ταξική και ιδεολογική ταυτότητα της ΝΔ είναι εμφανής στη κυβέρνηση.Είναι σαφές με ποιούς και για ποιούς κυβερνά.Για τους λίγους. Θα σας το λέμε κι ας μην σας αρέσει», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Κατρίνης, επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ , στην ομιλία του στη Βουλή.

Ο επικεφαλής της Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατέκρινε έντονα τον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνοντας λόγο για παράσταση πόλωσης με προσωπικές επιθέσεις. « Δεν θα σας ακολουθήσουμε», ανέφερε . Σχετικά με την εκλογολογία που επικρατεί στο δημόσιο πολιτικό λόγο, ο Μιχάλης Κατρίνης σημείωσε ότι «η χώρα έχει ήδη μπει, με ευθύνη της κυβέρνησης , σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, τονίζοντας ότι ‘'όσο πιο γρήγορα γίνουν οι εκλογές, τόσο το καλύτερο.Γιατί η χώρα χρειάζεται μια νέα αλλαγή, ένα νέο ξεκίνημα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή.''

Ο κ. Κατρίνης υπογράμμισε οτι « το ΠΑΣΟΚ ήταν κι είναι με τους μη προνομιούχους» και πρόσθεσε ότι για τη δεξιά παράταξη η κοινωνική πολιτική και το κοινωνικό κράτος είναι βαρίδι στην ανάπτυξη για αυτό και η κυβέρνηση δίνει μόνο φιλοδωρήματα. «Είναι γνωστή, εδώ και δεκαετίες, η μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη συντηρητική παράταξη από την κοινωνική πολιτική. Για όλους εμάς όμως, στο ΠΑΣΟΚ, η κοινωνική πολιτική αποτελεί δομικό στοιχείο της πολιτικής και της ιδεολογίας μας.

Για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, το κοινωνικό κράτος αποτελεί βασική παράμετρο της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής ανάπτυξης, με οριζόντια διάσταση σε όλες τις πολιτικές μας'', τόνισε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ .

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί και δίνει απαντήσεις στα σημερινά αδιέξοδα

«Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι. Τι άλλο να πει κανείς, όταν ακούει τον κ. Μητσοτάκη στη σημερινή συζήτηση να κάνει απολογισμό του κυβερνητικού έργου για την κοινωνική πολιτική! Προκαλεί η κοροϊδία σας, να ονομάζετε "κοινωνική πολιτική", τα ψίχουλα του κατώτατου μισθού. Το ίδιο ισχύει και για ό,τι μπορεί να βαφτίσατε φιλεργατικό, όμως στην πραγματικότητα επιδεινώνει τη θέση των εργαζομένων ευρύτερα των λαϊκών στρωμάτων. Αναφέρομαι και στο αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη, και στην ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού και σε άλλα, δήθεν "κοινωνικά" είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή.

Έθεσε το ρητορικό ερώτημα αν η κυβέρνηση έχει συναίσθηση της πραγματικής κατάστασης που βιώνουν καθημερινά εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα, σημειώνοντας, χαρακτηριστικά, ότι λόγω της ακρίβειας, που πολλαπλασιάζει τα βάρη των προηγούμενων ετών, το 60% των οικογενειών κάνουν περικοπές σε στοιχειώδεις ανάγκες, και το 50% δεν μπορεί καν να τις καλύψει, ενώ μιλώντας για τη λαϊκή στέγη «που ούτε καν σήμερα δεν μπορεί να λύσει ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε από το 1930 το είχε αντιμετωπίσει».

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυρ. Μητσοτάκης καλλιεργούν στο λαό ψεύτικες προσδοκίες, για την έξοδο από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας και ψεύτικες ελπίδες για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, «λες και η ελληνική οικονομία είναι σε καμιά γυάλα, απομονωμένη». «Ο λαός ξέρει πως τα δυσβάσταχτα βάρη που του επιβλήθηκαν την τελευταία δεκαετία, παραμένουν ακόμα στο ακέραιο» τόνισε.

«Η ΝΔ πουλάει την "χωρίς καθυστερήσεις, εφαρμογή" της αντιλαϊκής πολιτικής με κάθε κόστος… Ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει στο παζάρι, την "εξασφάλιση της κοινωνικής συναίνεσης σε πιθανές συνθήκες κοινωνικής ή άλλης κρίσης"… Και το ΠΑΣΟΚ, την προθυμία του να στηρίξει οποιαδήποτε κυβέρνηση εκ των δύο. Απέναντι σε όλους εσάς, υπάρχει το ΚΚΕ που είναι η μοναδική δύναμη που μπορεί και δίνει απαντήσεις στα σημερινά αδιέξοδα. Απαντήσεις όμως που απαιτούν και σύγκρουση με αυτόν το σημερινό δρόμο, που όλοι σας ακολουθείτε και που θέλουν τον ίδιο τον λαό πρωταγωνιστή των εξελίξεων και στη διεκδίκηση όλων αυτών», είπε ο κ. Κουτσούμπας

Βελόπουλος: Εάν δεν μπορείτε να κυβερνήσετε, να πάτε σε εκλογές

«Εάν δεν μπορείτε να κυβερνήσετε, να πάτε σε εκλογές», είπε από πλευράς Ελληνικής Λύσης ο Κυριάκος Βελόπουλος και σχολίασε ότι η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα θυμίζει τα παιδάκια που τσακώνονται στην παραλία για το κουβαδάκι τους. Εκτίμησε δε ότι ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ θα οδηγηθούν «πισθάγκωνα σε μια συγκυβέρνηση εκτρωματικού Φρανκεστάιν πολιτικού τύπου».

Βαρουφάκης: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε ρήξη με τον λαό

Κοινωνική πολιτική που εξαθλιώνει τον λαό και ευνοεί τους ολιγάρχες, κατήγγειλε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, κατά τη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι βρίσκεται σε ρήξη με τον λαό. Αναφερόμενος στο θέμα της σημερινής συζήτησης στη Βουλή, ο Γιάνης Βαρουφάκης εκτίμησε ότι καθώς η κοινωνική πολιτική είναι ο πιο αδύναμος τομέας της πολιτικής της κυβέρνησης, οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη τον συμβούλευσαν να μιλήσει γι΄αυτό κατά το δόγμα "καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση". Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει μοντέλο κοινωνικής πολιτικής που στηρίζει τους "ολιγάρχες".

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, αφού τόνισε ότι το κόμμα του θέλει τις εκλογές "χθες", απευθύνθηκε όμως και στον ΣΥΡΙΖΑ: «Κι εμείς ζητάμε εκλογές κι εσείς ζητάτε εκλογές. Εσείς γιατί τις ζητάτε; Ποιος είναι ο λόγος που τις ζητάτε; Τι θα κάνετε δηλαδή; Πέρα του ότι θα φύγει ένας ξεζουμισμένος μνημονιακός πρωθυπουργός, το οποίο έχει μια αξία βεβαίως, - όλοι οι πρωθυπουργοί που περνάνε μνημονιακές πολιτικές, ξεζουμίζονται και μετά αποβάλλονται ως ξένα σώματα- πέραν αυτού, όταν θα πάρετε πάλι το Μαξίμου στα χέρια σας, τι θα κάνετε ακριβώς;».





