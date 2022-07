“Άγριες Μέλισσες”: Ο συγκλονιστικός επίλογος την Πέμπτη (εικόνες)

Life

Έγκλημα, Αδικία, Τιμωρία, Κάθαρση… Το μεγάλο φινάλε του δράματος έρχεται… Δείτε το τρέιλερ του τελευταίου επεισοδίου.

Για 3 χρόνια, οι «Άγριες Μέλισσες» καθήλωσαν με τον μύθο τους…

Απόψε στις 21:00 πετούν για να γράψουν τον συγκλονιστικό επίλογό τους…

Το Διαφάνι είναι πια έτοιμο να κλείσει όλες τις πληγές του και τον κύκλο του αίματος που άνοιξε με τον θάνατο του Γιώργη. Η τελική αναμέτρηση, όμως, είναι προ των πυλών και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει ζωντανός στο τέλος…

