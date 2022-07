Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Κιμούλης: Η αγωγή στο ΣΕΗ και η Σοφία Παυλίδου (βίντεο)

Τι είπε ο δικηγόρος του Κιμούλη για την αγωγή των 200000 ευρώ

Ο Βασίλης Καπερνάρος, δικηγόρος του Γιώργου Κιμούλη μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την αγωγή των 200000 ευρώ στο ΣΕΗ.

"Αφορά το ΣΕΗ και τη δια βίου διαγραφή του, αμφισβητούμε την απαρτία της συνελεύσεως" είπε ο συνήγορος του ηθοποιού και συμπλήρωσε " τα μέλη είναι επισήμως 3000 τα 154 άτομα που ψήφισαν κατά του Κιμούλη μπορείτε να μου πέιτε αν είναι το 1/3 που απαιτείται για τη λήψη κάποιας απόφασης".

"Δεν τηρήθηκε το 8ημερο μεταξύ των 3 συνελέυσεων που απαιτούνται" είπε ο κ. Καπερνάρος.

Μάλιστα ανφέρθηκε και στην καταγγελία ξυλοδαρμού που έκανε η Σοφία Παυλίδου κατά του Μάνου Παπαγιάννη "η κ. Παυλίδου ακολούθησε τη διαδικασία, υέστη το αδίκημα, το κατήγγειλε και μετά πήγε στο νοσοκομείο, ενώ για το περιστατικό μίλησαν και 3 μάρτυρες συνάδελφοι, ο κύριος αυτός έχει διαγραφεί από το ΣΕΗ, η απάντηση είναι ΄όχι"

"Η διαγραφή του κ. Κιμούλη ήταν στοχευμένη και θα το αποδείξουμε" είπε καταλήγοντας.

