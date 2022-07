Κοινωνία

Φυλακές Κορυδαλλού - Πισπιρίγκου: Επίδειξη μόδας κάτω από το κελί της (βίντεο)

Στην επίδειξη συμμετείχαν 20 κρατούμενες

Στις Φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στις 18:30 επίδειξη μόδας.

Πριν λίγο καιρό στον ίδιο χώρο είχε πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση. Αυτά γίνονται στο πλαίσιο του ανοίγματος της φυλακής στην κοινωνία.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου παρακολούθησε την επίδειξη από το κελί της, ενώ δεν συμμετείχε καθώς ισχύουν ακόμη τα μέτρα ασφαλείας και είναι απομονωμένη στον πρώτο όροφο.

Συμμετείχαν 20 κρατούμενες. Την επίδεξη μεταξύ αυτών που την παρακολούθησαν ήταν και ο Σπύρος Μπιμπίλας.

