Αθλητικά

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη συμφωνία με Καντζούρη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας τεχνικός την περασμένη σεζόν καθόταν στον πάγκο του Κολοσσού Ρόδου.

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ηλία Καντζούρη. Ο Έλληνας τεχνικός, προέρχεται από τον Κολοσσό Ρόδου και θα αντικαταστήσει τον Κούρο Σεγκούρα στον πάγκο των «κιτρινόμαυρων».

Στην λιτή ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ, αναφέρονται τα εξής, «Η ΑΕΚ ΒC ανακοινώνει, ότι συνήψε συμφωνία με τον Ηλία Καντζούρη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2022-2023».

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Καντζούρης, τόνισε, «Αποτελεί ύψιστη τιμή και ευθύνη η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ΑΕΚ. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τον Πρόεδρο, κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, και τον Γενικό Διευθυντή, κύριο Γιώργο Χήνα. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας, που θα τιμήσει το έμβλημα, τα χρώματα και την παράδοση του πολύ μεγάλου αυτού Σωματείου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα υπόλοιπα μέσα στο γήπεδο».

Ειδήσεις σήμερα:

Σισμανόγλειο Νοσοκομείο: Εκρηκτικός μηχανισμός σε ΑΤΜ

Κάρυστος: Σύγκρουση δεξαμενόπλοιων

Αστεροειδής πέρασε “ξυστά” από τη γη αιφνιδιάζοντας τους επιστήμονες