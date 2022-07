Αθλητικά

Πέδρο Φεράντιθ: Πέθανε ο θρυλικός προπονητής

Τεράστια απώλεια για το μπάσκετ. Έφυγε από την ζωή ο προπονητής "μύθος" Πέδρο Φεράντιθ.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ με την είδηση του θανάτου θρυλικού Ισπανού προπονητή μπάσκετ, Πέδρο Φεράντιθ.

Ο Πέδρο Φεράντιθ άφησε την τελευταιά του πνοή την Πέμπτη 7 Ιουλίου σε ηλικία 93 ετών.

Σπουδαίος προπονητής, το όνομά του συνδέθηκε με αυτό της Ρεάλ Μαδρίτης τις δεκαετίες του '60 και του '70, κατέκτησε τέσσερις φορές το πρωτάθλημα Ευρώπης, μαζί με 12 πρωταθλήματα και 11 κύπελλα Ισπανίας.

Ο Φεράντιθ έγινε μέλος του Naismith Memorial Basketball Hall of Fame το 2007 και μέλος του Hall of Fame της FIBA το 2009, με το ευρωπαϊκό μπάσκετ να πενθεί για την απώλειά του.

