Βίντεο γροθιά στο στομάχι: Η “Οδύσσεια” ενός τυφλού στον δρόμο

Ένα βίντεο - ντροπή είδε το φως της δημοσιότητας και έρχεται να αναδείξει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης στον δρόμο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ένας τυφλός άνδρας στην εθνική οδό Πατρών Αθηνών μετά την Αρέθα στο ρεύμα προς Πάτρα προσπαθεί να περπατήσει, αλλά σκοντάφει πάνω σε έναν κάδο απορριμμάτων που έχει τοποθετηθεί δίπλα από την διάβαση των τυφλών.

Ο άνδρας δεν μπορεί να περάσει. Παρολίγο να πέσει. Αναγκάζεται να κατέβει στον δρόμο.

Δείτε το βίντεο που “τσακίζει κόκκαλα”

