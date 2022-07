Αθλητικά

F1 - Αυστρία: Ο Φερστάπεν στην pole position

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την τρίτη εφετινή και συνολικά 16η "pole position" της καριέρας του. Η πρώτη 10αδα των επίσημων δοκιμαστικών.



Ο Μαξ Φερστάπεν θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αυριανό (9/7, 17:30) αγώνα σπριντ, από τον οποίο θα κριθεί η σειρά εκκίνησης στο κυριακάτικο (10/7, 16:00) γκραν πρι της Φόρμουλα Ένα στην Αυστρία. Ο οδηγός της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά που διεξήχθησαν στην πίστα "Red Bull Ring" και πήρε την "pole position" για τον αγώνα σπριντ του 11ου γκραν πρι της χρονιάς. Υπενθυμίζεται ότι φέτος άλλαξαν οι κανονισμοί και την "pole position" «χρεώνεται» ο οδηγός που θα σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στα δοκιμαστικά, καθώς πέρυσι έπαιρνε την πρώτη θέση στην εκκίνηση του γκραν πρι ο οδηγός που επικρατούσε στον αγώνα σπριντ.

Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος πανηγύρισε την τρίτη εφετινή και συνολικά 16η "pole position" της καριέρας του, άφησε στις επόμενες δύο θέσεις τις Ferrari του Σαρλ Λεκλέρκ και του Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ. Τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull, ο οποίος άφησε πέμπτο τον Τζορτζ Ράσελ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λιούις Χάμιλτον είχε έξοδο στο Q3, με τη Mercedes του να φεύγει στην αμμοπαγίδα και να καταλήγει στις μπαριέρες της στροφής 7. Αυτή η εξέλιξη είχε ως αποτέλεσμα να υποστεί ζημιά το μονοθέσιο και ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, ο οποίος δεν τραυματίστηκε, να εγκαταλείψει, ενώ βγήκε κόκκινη σημαία και διεκόπη το τρίτο μέρος των χρονομετρημένων δοκιμαστικών. Την ίδια... τύχη, όμως, είχε και ο Τζορτζ Ράσελ με το δεύτερο «ασημένιο βέλος», καθώς, βγαίνοντας από την τελευταία στροφή, έκανε τετ-α-κε και η Mercedes του κατέληξε στον τοίχο της στροφής 10, με αποτέλεσμα να διακοπεί εκ νέου το Q3, περίπου 2,5 λεπτά πριν το τέλος, χωρίς ο νεαρός Βρετανός να τραυματιστεί.

Άξιο αναφοράς είναι και το γεγονός ότι και οι δύο McLaren έμειναν εκτός Q3, αφού ο Λάντο Νόρις περιορίστηκε στην 15η θέση και ο Ντάνιελ Ρικιάρντο στην 16η.

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών του αυστριακού γκραν πρι, από τα οποία κρίθηκε η σειρά εκκίνησης για τον αυριανό αγώνα σπριντ:

Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:04.984 Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 0.029 Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 0.082 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) + 0.420 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.447 Eστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 0.742 Kέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) + 0.895 Μικ Σουμάχερ (Γερμανία/Haas) + 1.027 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Alpine) + 1.119 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 8.167