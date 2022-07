Life

Maneskin: Έκαναν συναυλία χωρίς μάσκες και αποστάσεις (εικόνες)

Χωρίς να υπολογίζουν τον κορονοϊό που «καλπάζει» και παρά τις εκκλήσεις για αναβολή της συναυλίας, οι νικητές της Eurovision έπαιξαν μπροστά σε 70.000 κόσμου.

Συναυλία στο Τσίρκο Μάσιμο της Ρώμης έκαναν οι Maneskin . Όπως είχε ανακοινωθεί, τη συναυλία των νικητών του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision του 2021, παρακολούθησαν πάνω από 70.000 άνθρωποι.

Πρόκειται, κυρίως, για Ρωμαίους, αλλά και για κατοίκους άλλων περιοχών της Ιταλίας. Πολλοί επιστήμονες, τις προηγούμενες ημέρες είχαν ζητήσει την αναβολή της συναυλίας, για να αποφευχθεί διασπορά του κορονοϊού. Ο δήμος της Ρώμης, όμως, αποφάσισε ότι η έπρεπε να πραγματοποιηθεί κανονικά, με τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.

Ο Ιταλός υφυπουργός υγείας, Πάολο Σιλέρι, υπογράμμισε χθες ότι «αν ήταν νέος, θα πήγαινε να δει τους Maneskin, αλλά φορώντας μάσκα».

Τα κεντρικά δελτία ειδήσεων της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, σε συνδέσεις τους με το Τσίρκο Μάσιμο, έδειξαν, τελικά, ότι η συντριπτική πλειονότητα των θεατών ετοιμαζόταν να ακούσει τα τραγούδια του ιταλικού ροκ- ποπ συγκροτήματος χωρίς να έχει λάβει κανένα μέτρο προστασίας: ούτε χρήση μάσκας ούτε τήρηση αποστάσεων ασφαλείας.

«Έχουμε μάσκα, αλλά δεν την φοράμε διότι κάνει ζέστη και δεν βολεύει», ήταν μια από τις συχνότερες απαντήσεις στην ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με την ανάγκη «θωράκισης» κατά της συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού.

