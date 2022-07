Πολιτισμός

Υπουργείο Πολιτισμού για Μυκηναϊκό Νεκροταφείο στην Αχαΐα: Καμία φθορά στις αρχαιότητες

Το υπουργείο Πολιτισμού για τον αντίκτυπο που είχε η φωτιά της 3ης Ιουλίου στον αρχαιολογικό χώρο της Αχαΐας.

Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις καταστροφές που υπέστη ο αρχαιολογικός χώρος του μυκηναϊκού νεκροταφείου στις Πόρτες Αχαΐας από τη φωτιά της 3ης Ιουλίου προχώρησε το υπουργείου Πολιτισμού.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, «οι αρχαιότητες του χώρου δεν υπέστησαν ουδεμία φθορά» και οι φθορές περιορίστηκαν στον περιβάλλοντα χώρο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού

«Επειδή αναπτύσσεται έντονη φημολογία για δήθεν καταστροφή του μυκηναϊκού νεκροταφείου στις Πόρτες Αχαΐας, εξ αιτίας δασικής πυρκαγιάς την Κυριακή 3 Ιουλίου τ.έ., επισημαίνονται τα εξής, σύμφωνα με την αναφορά της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαϊας Δρος Α. Κουμούση:

Ο αρχαιολογικός χώρος ήταν υποδειγματικά καθαρισμένος, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά μαζί με την προσπάθεια του Πυροσβεστικού Σώματος στην προφύλαξη και διάσωσή του.

Οι αρχαιότητες του χώρου δεν υπέστησαν ουδεμία φθορά, ούτε οι διαδρομές επισκεπτών, τα καθιστικά του χώρου, ούτε οι σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις

Το σύστημα πυρόσβεσης δεν έχει υποστεί φθορά και όλες οι πυροσβεστικές φωλεές παρέμειναν ανέπαφες, η δεξαμενή κλπ.

Τα προστατευτικά στέγαστρα των τάφων υπέστησαν φθορές, με καταστροφή της ανωδομής και της κάλυψης, ενώ δεν έχουν υποστεί φθορά τα μεταλλικά τμήματα του σκελετού των στεγάστρων.

Καταστράφηκαν οι ξύλινοι χειρολισθήρες στις διαδομές επισκεπτών.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων μεριμνά ήδη για την αντικατάσταση των κατεστραμμένων τμημάτων των στεγάστρων και των χειρολισθήρων, προκειμένου να προστατευθούν τα μυκηναϊκά ταφικά σύνολα».

