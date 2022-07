Κοινωνία

Ρόδος: Ταχύπλοο αποβίβασε μετανάστες σε κεντρική παραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χειριστής του ταχύπλοου καταδιώχτηκε και συνελήφθη, αλλά οι μετανάστες δεν έχουν εντοπιστεί.

Σκάφος που μετέφερε παράνομους μετανάστες έφθασε το πρωί στην παραλία του Ενυδρείου στην πόλη της Ρόδου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λουόμενοι γύρω στις 10.30 το πρωί, στην κεντρική παραλία της πόλης εντόπισαν ταχύπλοο σκάφος, το οποίο λίγα μέτρα πριν την ακτή αποβίβασε μικρό αριθμό ατόμων.

Αμέσως ειδοποιήθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου και απέπλευσε το πλοίο ανοιχτής θάλασσας του Λιμενικού Σώματος, το οποίο καταδίωξε το ταχύπλοο και κατάφερε να συλλάβει τον χειριστή του.

Τα άτομα που αποβιβάστηκαν δεν έχουν προσώρας εντοπιστεί, ενώ ο χειριστής του σκάφους κρατείται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου.

Πηγή: ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία στο προαύλιο εκκλησίας!

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρουκέτες χτύπησαν πενταώροφη πολυκατοικία

Διπλωματικές πηγές για χάρτη Μπαχτσελί: Ιδιαίτερα επιθετική και προκλητική ενέργεια