Πολιτισμός

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Το Φεστιβάλ Δράμας ταξιδεύει στην Πειραιώς 260

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δέκα βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες παρουσιάζονται σε μια ημέρα αφιερωμένη στους σινεφίλ. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ολοκληρώνονται οι “Αντιγονισμοί”.

Μια μέρα αφιερωμένη στο σινεφίλ κοινό της πόλης είναι για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου η φετινή 12η Ιουλίου, καθώς στης 20:30, θα προβάλει στην Πειραιώς 260 δέκα αγαπημένες και βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας.

Δυο θεματικές ενότητες –«Ελευθερία» και «Γυναίκα και κοινωνία»– πλαισιώνουν τα εξαιρετικά ολιγόλεπτα έργα νέων στην πλειονότητά τους Ελλήνων κινηματογραφιστών, σε έναν μίνι σινε-μαραθώνιο που θα πραγματοποιηθεί στον Χώρο Ε, που για εκείνη μοναχά τη μέρα θα μετατραπεί σε σκοτεινή αίθουσα.

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας –με το ελληνικό, το διεθνές και το σπουδαστικό διαγωνιστικό του πρόγραμμα– είναι ένας κόμβος καλλιτεχνικής επικοινωνίας και διαμοιρασμού κινηματογραφικών γνώσεων και εμπειριών. Αποτελεί κατεξοχήν θεσμό για την προβολή και ανάδειξη των ταινιών μικρού μήκους στη χώρα μας και στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ως πύλη μέσα από την οποία οι κινηματογραφιστές προωθούν το έργο τους σε επίπεδο ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές, κάθε χρόνο δέχεται πάνω από 2.000 συμμετοχές, από όλο τον κόσμο. Οι καλύτερες «ταξιδεύουν» σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσω της συμμετοχής του Φεστιβάλ σε πολλές σημαίνουσες διεθνείς και εγχώριες διοργανώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

«Γυναίκα και κοινωνία»

Άρης Καπλανίδης | «Από το μπαλκόνι»

Κινούμενα Σχέδια, διαρκ. 12΄, 2020

Μανώλης Μαυρής | «Brutalia: εργάσιμες μέρες»

Μυθοπλασία, διαρκ. 26΄, 2021

Σπύρος Σκάνδαλος | «Horsepower»

Μυθοπλασία, διαρκ. 15΄, 2021

Θέλγια Πετράκη | «Bella»

Μυθοπλασία/Ντοκιμαντέρ, διαρκ. 24΄, 2020

Χάρης Ραφτογιάννης | «Πρώτος Έρωτας»

Μυθοπλασία, διαρκ. 15΄, 2020

«Ελευθερία»

Εύη Καλογεροπούλου | «Motorway 65»

Μυθοπλασία, διαρκ. 15΄, 2020

Μέμη Κούπα | «Όλα τα πλάσματα της νύχτας»

Μυθοπλασία, διαρκ. 15΄, 2021

Γιώργος Τελτζίδης | «Souls all unaccompanied»

Μυθοπλασία, διαρκ. 26΄, 2021

Δημήτρης Ζάχος | «Βούτα»

Μυθοπλασία, διαρκ. 18΄, 2020

Θανάσης Τσιμπίνης | «Απόδραση από τον εύθραυστο πλανήτη»

Μυθοπλασία, διαρκ. 17΄, 2020

Και μια ταινία έκπληξη…*

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ταινίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://aefestival.gr/to-festival-dramas-taxideyei-analytiko-programma/*

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

Εισιτήρια: 5 ευρώ

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

Ολοκληρώνονται οι «Αντιγονισμοί»

Με την ενότητα «Ποιήσεις και μεταποιήσεις» ολοκληρώνονται την Τρίτη, 12 Ιουλίου, στις 18:00, στον Χώρο Β της Πειραιώς 260, οι «Αντιγονισμοί». Ένας κύκλος διαλέξεων και συζητήσεων σε επιμέλεια του συγγραφέα και συμβούλου του Φεστιβάλ σε θέματα Λογοτεχνίας, Διονύση Καψάλη, χωρισμένος σε τέσσερις θεματικές ενότητες, με τη συμμετοχή ομιλητών από όλο το φάσμα των ανθρωπιστικών επιστημών, του Θεάτρου, των Γραμμάτων και των Τεχνών.

Στην τέταρτη και τελευταία συζήτηση θα εξεταστεί το αποτύπωμα της Αντιγόνης σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης έκφρασης. Δεσπόζει στις πολλές θεατρικές μεταφράσεις και μεταποιήσεις της τραγωδίας, από τον Χαίλντερλιν ώς τη μετεμφυλιακή Αντιγόνη του Άρη Αλεξάνδρου? ανιχνεύεται σε ποικίλες μυθιστορηματικές μεταπλάσεις, παλαιότερες και νεότερες? προβάλλει καθοριστικά στην ψυχαναλυτική σκέψη και εξεικονίζεται αινιγματικά στις εικαστικές τέχνες.

Συμμετέχουν:



Ελένη Βαροπούλου , θεατρολόγος, κριτικός, μεταφράστρια: «Ο Μπρεχτ και η Αντιγόνη: μεταξύ Χαίλντερλιν και εκσυγχρονισμού».

, θεατρολόγος, κριτικός, μεταφράστρια: «Ο Μπρεχτ και η Αντιγόνη: μεταξύ Χαίλντερλιν και εκσυγχρονισμού». Μίλτος Πεχλιβάνος , Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου: «Αντιγόνη: το βάρος της απόφασης».

, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου: «Αντιγόνη: το βάρος της απόφασης». Βίκτωρ Αρδίττης , σκηνοθέτης - θεατρολόγος: «Μια Αντιγόνη δίχως Κρέοντα;»

, σκηνοθέτης - θεατρολόγος: «Μια Αντιγόνη δίχως Κρέοντα;» Αλεξάνδρα Ρασιδάκη , Καθηγήτρια Γερμανικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: «Μυθιστορηματικές Αντιγόνες».

, Καθηγήτρια Γερμανικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: «Μυθιστορηματικές Αντιγόνες». Σωτήρης Μανωλόπουλος , ψυχαναλυτής παιδιών και εφήβων: «Η τραγική θέση της Αντιγόνης».

, ψυχαναλυτής παιδιών και εφήβων: «Η τραγική θέση της Αντιγόνης». Νίκος Δασκαλοθανάσης, Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: «Η μορφή της Αντιγόνης στις εικαστικές τέχνες: από τον λόγο στην εικόνα».

Συντονισμός:



Διονύσης Καψάλης, συγγραφέας, Σύμβουλος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.*

Πληροφορίες: https://aefestival.gr/festival_events/poiiseis-kai-metapoiiseis/

Ελεύθερη είσοδος με δελτίο προτεραιότητας από τα εκδοτήρια της Πειραιώς 260 (από τις 17:00 την ημέρα της συζήτησης).

Ο ΑΝΤ1 είναι χορηγός επικοινωνίας του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Είχε “χαθεί” η αδελφή του 25χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Σίκινος: πέθανε από ηλεκτροπληξία στο ντουζ

Χαλκιδική: Βρέθηκε ο ένας αγνοούμενος λουόμενος