Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: “Sonic Convergence” - Ένα μουσικό πείραμα

Κορυφαίοι μουσικοί της τζαζ και της κλασσικής μουσικής ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μια αναπάντεχη “μουσική συνομιλία”, βασισμένη στην δεξιοτεχνία τους.

Ένα πολύχρωμο σύμπαν, που συνενώνει μυημένους και μη, παρασύροντάς μας στη χαρά και τη σαγήνη της μουσικής είναι το μουσικό πείραμα που λέγεται Sonic Convergence και θα έχουμε τη χαρά, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, να δούμε και να ακούσουμε την Τετάρτη 13 Ιουλίου, στις 21:00, στον Χώρο Η της Πειραιώς 260.

Μια ομάδα κορυφαίων μουσικών της jazz και της κλασικής μουσικής, ο Ελληνοκαναδός συνθέτης Χρήστος Χατζής, μαζί με τους Χρήστο Ραφαηλίδη, Πέτρο Κλαμπάνη και Αντώνη Σουσάμογλου ετοιμάζουν και θα παρουσιάσουν «μουσικές απαντήσεις σε καυτά ερωτήματα των ημερών μας», με ενθουσιασμό, στοχασμό και χιούμορ.

Αντλώντας έμπνευση από την ιδέα ότι «αν όλες οι λύσεις είναι αδύνατες, τότε το αδύνατο είναι η μόνη δυνατή λύση», οι τέσσερίς τους αναμειγνύουν τις συνθέσεις και τη δεξιοτεχνία τους σε μια κοινή μουσική γλώσσα, που υπερβαίνει τις ταξινομήσεις. Αυτή είναι η γλώσσα του Sonic convergence (Ηχητική σύγκλιση), όπως την μιλούν οι κορυφαίοι μουσικοί της, σε μια αναπάντεχη μουσική συνομιλία.

Μαζί τους οι μουσικοί του κουαρτέτο εγχόρδων: David Bogorad, Βασίλης Σαίτης και Αθανάσιος Σουργκούνης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σύνθεση Χρήστος Χατζής, Χρήστος Ραφαηλίδης, Αντώνης Σουσάμογλου, Πέτρος Κλαμπάνης

Ερμηνεύουν Χρήστος Ραφαηλίδης βιμπράφωνο, Πέτρος Κλαμπάνης μπάσο, φωνητικά, Αντώνης Σουσάμογλου βιολί, David Bogorad βιολί, Θανάσης Σουργκούνης βιόλα, Βασίλης Σαΐτης τσέλο

Πληροφορίες εισιτηρίων: https://aefestival.gr/plirofories-eisitirion/

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 20€ • ΖΩΝΗ Α΄ 15€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12€ • ΖΩΝΗ Β΄ 10€/ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ/ 65+/ ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€ • ΑΝΕΡΓΩΝ/ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€*

Αγορά εισιτηρίων: aefestival.gr, viva.gr & public.gr

Χρήστος Χατζής

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1953 όπου άρχισε μαθήματα μουσικής στο Ελληνικό Ωδείο. Συνέχισε τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Eastman School of Music (με τον Samuel Adler και Joseph Schwantner) και στο State University of New York at Buffalo (με τον Morton Feldman). Το 1982 μετανάστευσε στον Καναδά και ζει στο Νότιο Οντάριο με την οικογένειά του, όπου κατέχει την θέση πρωτοβάθμιου καθηγητού σύνθεσης στον Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Σήμερα ο Χρήστος Χατζής θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συνθέτες διεθνώς, ειδικά στον χώρο των κρουστών οργάνων. Ο συνθέτης πρωτοπορεί ένα ιδιαίτερο μουσικό ιδίωμα που αντικατοπτρίζει τις πολύπλευρες ζωτικές και αισθητικές ανάγκες του 21ου αιώνα, παρακάμπτοντας τα αισθητικά και κοινωνικοπολιτικά «χαρακώματα» του προηγούμενου αιώνα, ειδικά την εστίαση πάνω στην αποστασιοποιημένη συνθετική τεχνική και τον κακώς εννοούμενο ελιτισμό. Η θεματολογία της μουσικής του επικεντρώνεται με αυξανόμενη συχνότητα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων: των ιθαγενών του Καναδά (“Gaia”, “Going Home Star: Truth and Reconciliation” “Footprints in New Snow”, “String Quartet No.1—The Awakening”), των Εβραίων και άλλων θυμάτων του ναζιστικού ολοκαυτώματος (“Menorah”), των καταπιεσμένων ή παραμελημένων μειονοτήτων παγκοσμίως (“In the Fire of Conflict”, “Κωνσταντινούπολη”, “String Quartet No.2—The Gathering”, κ.α.), όλα αυτά περνώντας μέσα από ένα πρίσμα μη δογματικής προσωπικής πνευματικότητας που διέπει το έργο του αλλά και την εκπαιδευτική του φιλοσοφία.

Ο Χατζής έχει δεχτεί αναθέσεις από διεθνούς κύρους ερμηνευτές όπως η Hilary Hahn (βιολί—"Coming To” και «Δυστοπία») η Evelyn Glennie, ο Θόδωρος Μιλκόβ και η Beverley Johnston (κρουστά—"Mirage?”, “Vernal Equinox” και “Tongues of Fire”), η Συμφωνική Oρχήστρα του Μοντρεάλ (“The Isle is Full of Noises”), το Βασιλικό Μπαλέτο του Winnipeg (“Going Home Star: Truth and Reconciliation”) το τρίο Gryphon («Κωνσταντινούπολη») και δεκάδες άλλες. Η μουσική του παρουσιάζεται συνεχώς και παγκοσμίως συναυλιακά, ραδιοφωνικά και στο διαδίκτυο, και έχει σημαντική δισκογραφία που έχει βραβευτεί με βραβεία όπως τα Grammy και Juno. Εκτός από τη σύνθεση και τη διδασκαλία, ο Χατζής γράφει συχνά πάνω σε θέματα μουσικής, φιλοσοφίας και πνευματικότητας. Tα δύο βιβλία του (στα αγγλικά), το “Resonance: A Journey of Connections Made by Intuition” και το αυτοβιογραφικό “Searching for the Right Key: The First Forty Years” είναι διαθέσιμα για ελεύθερο κατέβασμα στο διαδίκτυο.

Χρήστος Ραφαηλίδης

Γεννήθηκε στην Κοζάνη και οι πρώτες του αναμνήσεις από τη ζωή και τον κόσμο συνδέονται με τη μουσική. Η επιρροή του μεγαλύτερου αδελφού του τον οδήγησε στο πιάνο στην ηλικία των 7 ετών. Στα 14 ξεκίνησε σπουδές κλασικής μουσικής στο Σύγχρονο Ωδείο Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε Δίπλωμα Κρουστών και Πτυχίο Αντίστιξης, και στα είκοσί του είχε συνεργαστεί με μερικές από τις καλύτερες Ορχήστρες στην Ελλάδα. Το 1994 μετακόμισε στη Βοστώνη με υποτροφία από το Berklee College of Music και εκεί ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη μουσική με τον Ed Saindon. Το πάθος του για δημιουργία και εξέλιξη τον οδήγησε στη Νέα Υόρκη, όπου μαθήτευσε στο πλευρό του διεθνούς φήμης βιμπραφωνίστα Joe Locke, στο Manhattan School of Music.

Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού του τίτλου, ο Ραφαηλίδης άρχισε να απορροφάται από τη Νεοϋορκέζικη τζαζ σκηνή. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έπαιζε με γνωστούς μουσικούς όπως οι Ravi Coltrane, Antonio Sanchez, Donny McCaslin, Mark Ledford και Ron Affif. Γρήγορα απέκτησε την προσωπική του φωνή ως μουσικός και ως συνθέτης, με τη δημιουργία των “Manhattan Vibes”, ενός συγκροτήματος σύγχρονης jazz, το οποίο αποκάλυψε την εκκολαπτόμενη αγάπη του για τη μουσική της Λατινικής Αμερικής και άλλων μουσικών του κόσμου. Το περιοδικό Jazz Times, συμπεριέλαβε το ομώνυμο CD στις «10 καλύτερες ηχογραφήσεις μουσικής τζαζ για το 2002».

Η συνεργασία του Ραφαηλίδη με τον μέντορά του, τον Joe Locke, γέννησε την ηχογράφηση “Van Gogh by Numbers” (2005) προκαλώντας αίσθηση στον κόσμο των κρουστών. Ακολούθησε, την άνοιξη του 2007, μια σειρά εμφανίσεων με την ορχήστρα “Epitaph| του Charles Mingus, με συμμετοχή του μπασίστα Christian McBride, υπό τον μαέστρο Gunther Schuller. Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου έπαιξε με την Ορχήστρα Τζαζ του Lincoln Center και τον Wynton Marsalis στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη. Από τις πιο αξιοσημείωτες εμφανίσεις του, είναι αυτή με την Ορχήστρα των Χρωμάτων, στο Μέγαρο Μουσικής όπου, ως προσκεκλημένος σολίστας, ερμήνευσε τις «Μουσικές Ιστορίες» του Θάνου Μικρούτσικου, η συμμετοχή του μαζί με τους Mike Stern και Dave Weckl στο βραβευμένο CD «Ντόμινο» του Γιώργου Φακανά, η εμφάνισή του με τη Μαρία Φαραντούρη στο Ηρώδειο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, η συνοδεία και πλαισίωση με τους ήχους του βιμπραφώνου και της μαρίμπα των καλλιτεχνών Chaka Khan, Christy Baron, του Ιταλού super star Jovanotti και του Αλκίνοου Ιωαννίδη. Έπαιξε επίσης στο soundtrack της ταινίας του Michael Moore “Capitalism, a love story".

Η συνεργασία του με τον θρυλικό Μίμη Πλέσσα απέδωσε δύο έργα βασισμένα στη μουσική του Πλέσσα: το άλμπουμ «Ηχώ/Echo: η μουσική του Μίμη Πλέσσα» με την Εύη Σιαμαντά στο τραγούδι και τη συλλεκτική ηχογράφηση “We Two’” με τον Μίμη Πλέσσα στο πιάνο και τον Ραφαηλίδη στο βιμπράφωνο. Σε μια άλλη μουσική συνάντηση με τον πιανίστα Sergio Salvatore, με τον οποίο ξεκίνησε να παίζει το 2007, ηχογράφησε το ντουέτο “Dark Sand”. Salvatore και Ραφαηλίδης έχουν κάνει περιοδείες ανά την Αμερική και έχουν εμφανιστεί σε φημισμένες αίθουσες της Νέας Υόρκης, όπως το Carnegie Hall και το Lincoln Center. Για το “Point Two” ο Ραφαηλίδης συνεργάστηκε με τον μπασίστα Πέτρο Κλαμπάνη και μέσα από τη συνεργασία αυτή δημιούργησαν ένα ξεχωριστό μουσικό πάντρεμα, με ήχους από την Ελλάδα, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

Το 2014 συνεργάστηκε με το “Chronos Ensemble” και τη διακεκριμένη συνθέτρια/ερμηνεύτρια Δήμητρα Γαλάνη, για το “Chronos Project”. Την ίδια χρονιά συμμετείχε σε μια πολύ ξεχωριστή ηχογράφηση με τίτλο “Peter Gunn - The Music Of Henry Mancini” με την Harmony Ensemble της Νέας Υόρκης (Lew Soloff, Lew Tabackin, Ronnie Cuber, Victor Lewis). Τον Απρίλιο του 2017 εξέδωσε τη νέα του δουλειά, “Near & Dear”, ένα απάνθισμα κομματιών από το “The Great American Songbook” και δικών του συνθέσεων. Μέσα στο 2022 θα κυκλοφορήσει η συνεργασία του με τον διεθνούς φήμης πιανίστα Giovanni Mirabassi, με τίτλο “Silver Lining”, ενώ επίκειται η κυκλοφορία του “Ηome Alone”, ενός project με καλεσμένους μουσικούς από όλον τον κόσμο. Ο Ραφαηλίδης είναι επίτιμο μέλος του “Zeltsman Marimba Festival”, που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι ανά τον κόσμο και μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Queens College και στο New School της Νέας Υόρκης. Είναι επίσης μέλος της Καλλιτεχνικής Ομάδας στο Μουσικό Χωριό, τη διεθνή μουσική κοινότητα που έγινε θεσμός, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Τον υποστηρίζουν οι εταιρείες Musser, Pearl, και Vic Firth. Tην τελευταία εκπροσωπεί με τις μπαγκέτες “Christos Rafalides 50R”. Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη.

>manhattanvibes.com

Αντώνης Σουσάμογλου

Ο Αντώνης Σουσάμογλου είναι εξάρχων βιολιστής της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Από τους πιο ενεργούς βιολιστές της γενιάς του, αναπτύσσει πλούσια καλλιτεχνική δράση σαν βιολιστής, συνθέτης και ενορχηστρωτής. Συμπράττει τακτικά με όλες τις Ελληνικές ορχήστρες (Κ.Ο.Θ., Κ.Ο.Α., Καμεράτα, Ορχήστρα των Χρωμάτων, Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, Συμφωνική του Δήμου Αθηναίων, Σ.Ο.Δ.Θ., Ορχήστρα των Πατρών), την ορχήστρα του City University of London, την Philharmonia Moments Musicaux της Ταϊβάν, τη Συμφωνική της Ακαδημίας της Σόφιας κ.ά. Στις εμφανίσεις του περιλαμβάνονται σημαντικοί χώροι, όπως το Ηρώδειο, η Kammermusiksaal της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, το National Concert Hall της Taipei, το St. John’s Smith Square του Λονδίνου, η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, η Αίθουσα «Βουλγαρία» της Σόφιας, τα Μέγαρα Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης κ.ά.

Ο Σουσάμογλου έχει αναπτύξει ένα πολυετές ενδιαφέρον για την μουσική του 20ου αιώνα, έχοντας στο ενεργητικό του εκτελέσεις έργων των Berg, Stravinsky, Takemitsu, Messiaen, Korngold, Max Richter, Νίκου Σκαλκώτα, Γιώργου Τσοντάκη κ.α., πολλών εξ αυτών σε πρώτη πανελλήνια εκτέλεση. Σημαντική στιγμή αποτέλεσε η πρώτη πανελλήνια εκτέλεση του “Kafka Fragments” του G. Kurtag (μαζί με την σοπράνο Μυρσίνη Μαργαρίτη) στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών το 2014. Παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο της μουσικής δωματίου, έχοντας ως συνεργάτες κάποιους από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες. Είναι ιδρυτικό μέλος του Kyklos Ensemble. Διετε?λεσε επίσης Κορυφαίος Α' της Κ.Ο.Α..

Έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων, μεταξύ αυτών Α’ βραβείο στον διαγωνισμό βιολιού «Ανδρέας Μακρής», καθώς και στους διαγωνισμούς μουσικής δωματίου της Helexpo και του Banzendorf (Γερμανία). Ως μέλος του τρίο “Sedna” κέρδισε το Α’ βραβείο στο διαγωνισμό μουσικής δωματίου του Chierri στην Ιταλία Eκπροσώπησε την Ελλάδα στον 7ο Διαγωνισμό Νέων Μουσικών της Eurovision στην Βαρσοβία.

Από το 2010 συνεργάζεται στενά ως συνθέτης με την ομάδα χορού «Χορευτές του Βορρά», (“Erga Omnes”, 2010, Τα γενέθλια της Ινφάντα, 2015 «Το Πορτραίτο του Ντόριαν Γκρέυ», 2018, «Μέδουσα», 2021) Παράλληλα, έχει γράψει μουσική για θέατρο (Εσένα σε ξέρω. Εμένα; 2011), ντοκιμαντέρ (Dedans – bound to dance, Ολλανδία 2012), καθώς και την μουσική για την ταινία ”Lurk” του Βασίλη Κατσίκη που προβλήθηκε την Άνοιξη του 2015 στις κινηματογραφικές αίθουσες. Σαν ενορχηστρωτής έχει συνεργαστεί με την συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών ορχηστρών (Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, MOYSA – Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης).

Η Συμφωνική Σουίτα “Loizos Recomposed” παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2017 από την ΚΟΘ σε 2 sold out παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ενώ ξαναπαίχτηκε την επόμενη χρονιά σ’ ένα κατάμεστο Ηρώδειο. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική του δουλειά σαν ενορχηστρωτής ήταν πάνω στη μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Nicola Piovani που κυκλοφόρησε το 2020 με τίτλο “Όμορφη Ζωή”, με τους ελληνικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και ερμηνευτή τον Θοδωρή Βουτσικάκη. H δισκογραφία του σαν τραγουδοποιός περιλαμβάνει τρεις προσωπικούς δίσκους: Don’t mind the gap, (2007), One night stand (2011) και Ποιητές με hangover (2016). Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Σουσάμογλου σπούδασε βιολί και ανώτερα θεωρητικά στο Νέο Ωδείο Θεσσαλονίκης. Συνέχισε τις σπουδές του στο Βερολίνο, στη Hochschule der Kunste και την Ακαδημία Μουσικής Hanns Eisler, με υποτροφίες του κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» και της Εταιρείας «Τέχνη». Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Guildhall School of Music and Drama του Λονδίνου. Αποφοίτησε με τον τίτλο του Konzertexamen από την Ακαδημία του Ροστόκ. Μελέτησε κοντά σε δασκάλους όπως οι David Takeno, Christoph Poppen, Στέλιος Καφαντάρης, Bernhard Hartog, Ilan Gronich, Werner Scholz, ενώ ταυτόχρονα σπούδασε ανώτερα θεωρητικά στην τάξη του Χρήστου Σαμαρά. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου, με διατριβή πάνω στο βιολιστικό έργο του Νίκου Σκαλκώτα.

+

Petros Klampanis

Declared a “bass ace” by Bass Player Magazine, acclaimed bassist, composer and producer Petros Klampanis grew up in Greece, surrounded by the confluence of Mediterranean and Balkan folk music. Now living between New York and Athens, Greece, he is curious in his approach, always seeking unique ways to integrate elements from multiple genres, ranging from classical music to pop. His varied musical life journey marries aggressive melodicism, beautiful intonation, and uniquely personal sound on all the projects he leads or produces. Klampanis has collaborated with world-acclaimed artists such as Greg Osby, Jacques Morelenbaum, Oded Tzur, Arooj Aftab, Anoushka Shankar, Shai Maestro, Gilad Hekselman, Jean-Michel Pilc, Snarky Puppy, Dimitra Galani, Maria Farantouri and Mario Frangoulis, among many others. His extensive list of performance credits includes Carnegie Hall, Lincoln Center, The Blue Note, The Kennedy Center, the Museum of Modern Art (MoMA NYC), Barbican (London), Roskilde (Denmark), Glastonbury (UK), Rock in Rio (Lisbon), JazzAhead (Bremen), Jazzkaar (Tallinn), Athens Jazz Festival, XJazz Festival (Berlin), as well as Megaron Mousikis Athinon, Megaron Mousikis Thessalonikis, Onassis Foundation (NYC) and the Niarchos Foundation Cultural Center.

Since 2011, Klampanis has recorded five albums as a leader, receiving praise for his playing and composing. His 2022 album Tora Collective features a compact hybrid jazz/Greek folk ensemble interpreting popular Greek songs as well as originals. Using traditional Greek music to discover a common new voice, the project aims to build dialogue, spark creativity, cultivate respect for the past, pave a path forward, discover a new musical storytelling powerful enough to reach and touch audiences in many countries. This is an experiment that bridges worlds: the east and the west, the traditional and the modern, the nostalgic and the forward-looking, using the power of music and improvisation. Klampanis’ debut album Contextual was released by Greg Osby’s Inner Circle Music. His second album Minor Dispute was selected as one of the best jazz records of 2015 by National Public Radio. His third album, Chroma (Motema), was named Best Live Album of 2017 by the Independent Music Awards and was featured in major international radio and press outlets including WBGO, FIP and TSF in France), Jazz, DownBeat and JazzTimes. His fourth album (and first trio album) Irrationalities (Enja/Yellowbird), featuring longtime collaborators Kristjan Randalu and Bodek Janke, was recognized at the 2020 Independent Music Awards in three categories, and hailed by JazzTimes as “a dazzling, multifaceted thing of beauty.” His fifth album Rooftop Stories, a solo bass project recorded in Athens during the pandemic, highlights the imaginative musical universe of Klampanis using the bass as both a melodic and percussive instrument, as well as his voice.

David Bogorad

Ο Δανοαμερικανός βιολονίστας και βιολιστής David Bogorad ξεκίνησε βιολί στη Δανία και στην συνέχεια μαθήτευσε με τον βιολιστή Odin Rathnam. Σπούδασε βιολί με υποτροφία στο Oberlin Conservatory of Music στις Η.Π.Α. με τον διακεκριμένο καθηγητή Milan Vitek με τον οποίο πήρε το Bachelor of Music και μελετώντας παράλληλα μπαρόκ βιολί με καθηγήτρια την Marylin McDonald. Στο Oberlin Conservatory τιμήθηκε με το βραβείο “Louis and Annette Kaufmann” για τις εξαιρετικές του επιδόσεις. Οι σπουδές του στη βιόλα ξεκίνησαν με την Karen Ritscher στο Oberlin Conservatory of Music και ολοκληρώθηκαν στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης αποκτώντας δίπλωμα με άριστα παμψηφεί και βραβείο εξαιρετικής ερμηνείας και δεξιοτεχνίας. Ο David Bogorad έχει βραβευτεί στους διαγωνισμούς βιολιού Jacob Gade, Oresund Solistkonkurrence, National Danish String Competition και Sorantin Competition.

Έκανε το ντεμπούτο του στο βιολί με την ορχήστρα της Εθνικής Δανέζικης Ραδιοφωνίας και έχει συμπράξει ως σολίστ στο βιολί και βιόλα με διάφορες ορχήστρες σε Ελλάδα, Γαλλία, Δανία και Η.Π.Α. Ως ερμηνευτής μουσικής δωματίου έχει παίξει σε ρεσιτάλ και κύκλους συναυλιών μουσικής δωματίου στην Ευρώπη και Η.Π.Α. με σύνολα όπως Prima Trio, Trio Quintillian και το Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο. Η δισκογραφική του δράση περιέχει έργα Toru Takemitsu, Claude Debussy, Δημήτρη Δραγατάκη, Sergio Assad κ.α., σε συνεργασία με τις εταιρείες Telarc, Ideal Classics, Clear Note. Επιδιώκοντας την εξερεύνηση διαφορετικού ύφους ερμηνειών, παίζει μπαρόκ βιόλα σε διάφορα σύνολα παλαιάς μουσικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Από το 2009 κατέχει τη θέση του Β’Κορυφαίου στα δεύτερα βιολιά της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης.

Θανάσης Σουργκούνης

Ο Θανάσης Σουργκούνης θεωρείται ένας από τους πιο ταλαντούχους και δραστήριους μουσικούς της γενιάς του. Η πλούσια καλλιτεχνική του δραστηριότητα καλύπτει όλο το φάσμα της μουσικής έκφρασης, από το πρώιμο μπαρόκ έως και την σύγχρονη δημιουργία. Ως μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, μαέστρος, μουσικός συνόλων σύγχρονης μουσικής, συνεργάτης του Ensemble Modern και παιδαγωγός, βρίσκεται ενεργά στη μουσική ζωή της πόλης και της χώρας με πλήθος συναυλιών και ηχογραφήσεων. Σπούδασε στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (βιολί και ανώτερα θεωρητικά) και κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στη βιόλα και τη διεύθυνση ορχήστρας. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διδάσκει βιόλα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει σημαντικές διακρίσεις σε εγχώριους και διεθνής διαγωνισμούς και έχει συμπράξει ως σολίστ και μαέστρος με τις μεγαλύτερες ορχήστρες της χώρας.

Βασίλης Σαΐτης

O Βασίλης Σαΐτης κατέχει, από το 2002, τη θέση του Α’ Κορυφαίου στα βιολοντσέλα στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Ως σολίστ εμφανίζεται τακτικά με τις σημαντικότερες ελληνικές ορχήστρες. Έχει δώσει ρεσιτάλ και έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Τουρκία. Είναι μέλος του dissonArt ensemble, ενός συνόλου που ειδικεύεται στην παρουσίαση της μουσικής δημιουργίας του 20ου και 21ου αιώνα. Το σύνολο έχει εμφανιστεί σε Ελλάδα, Κύπρο, Αυστρία, Ιταλία, Δανία, Ελβετία, Ισπανία, Γερμανία και έχει ηχογραφήσει για το γερμανικό κρατικό ραδιόφωνο της WDR. Από το 2014 διδάσκει κάθε καλοκαίρι στο Φεστιβάλ Πηλίου, όπου συμμετέχει επίσης σε συναυλίες με κεντρικό άξονα το βιολοντσέλο, ως μέλος του Κουαρτέτου βιολοντσέλων, του Cello Ensemble και άλλων συνόλων μουσικής δωματίου. Έχει διδάξει σε masterclass στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (2014 και 2015).

Για πέντε χρόνια (1995-1999) ο Βασίλης Σαΐτης εκπροσώπησε, κατόπιν πανευρωπαϊκού διαγωνισμού, την Ελλάδα στην Ορχήστρα Νέων Ευρωπαϊκής Ένωσης, την τελευταία χρονιά ως α’ κορυφαίος. Ως μέλος της Ο.Ν.Ε.Ε. συνεργάστηκε με κορυφαίους διευθυντές ορχήστρας όπως οι Bernard Haitink, Sir Colin Davis, Vladimir Ashkenazy κ.ά. και έπαιξε σε ιστορικές αίθουσες όπως οι Cite de la Musique στο Παρίσι, Φιλαρμονική στο Βερολίνο, Royal Albert Hall στο Λονδίνο (στο διεθνές φεστιβάλ Prom Concerts που μεταδίδεται ζωντανά από το BBC) κ.ά. Σπούδασε τσέλο με τους David Strange και Colin Carr στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου αποκτώντας τα πτυχία Bachelor of Music (2000) και Master of Music (2003) με υποτροφία του συλλόγου ‘Φίλοι της Μουσικής’. Το 1996 πήρε το Δίπλωμα Τσέλου από το Δ. Ω. Λάρισας.

