F1 - GP Αυστρίας: Ο Λεκλέρκ πέρασε πρώτος την καρό σημαία

Επιστροφή στις νίκες για τον πιλότο της Ferrari, Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος ήταν ο θριαμβευτής του γκραν πρι της Αυστρίας. Μετά την επικράτησή του στην Αυστραλία στον τρίτο αγώνα της σεζόν, ο Μονεγάσκος πέρασε πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού, αφήνοντας πίσω του τον poleman, Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, ενώ στο βάθρο ανέβηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Λιούις Χάμιλτον με Mercedes.

Η Ferrari είχε τη μεγάλη ευκαιρία στην πίστα του Σπίλμπεργκ να κάνει το 1-2, αλλά ο Κάρλος Σάινθ εγκατέλειψε ενώ είχε φτάσει σε... απόσταση αναπνοής από τον Φερστάπεν. Τη στιγμή, όμως, που ετοιμαζόταν να προσπεράσει τον κάτοχο του τίτλου, ο κινητήρας του μονοθέσιου του πήρε φωτιά με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώσει τον αγώνα.

Τέταρτος ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τιμωρήθηκε και με πέντε δευτερόλεπτα, εξαιτίας επαφής του με τον Πέρεζ, με τον τελευταίο να μην ολοκληρώνει τον αγώνα.

Μετά τον σημερινό αγώνα, ο Μαξ Φερστάπεν παραμένει πάντα στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών της Formula 1 με 208 πόντους, με τον Λεκλέρκ να ακολουθεί με 170 και τρίτος ο έτερος πιλότος της Red Bull, Σέρχιο Πέρεζ mε 151, που σήμερα δεν βαθμολογήθηκε.

