Μέθανα: αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Αγωνία για τους επιβάτες του οχήματος, οι οποίοι ανασύρθηκαν μετά από επέμβαση πυροσβεστών.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Μέθανα, τις απογευματινές ώρες της Κυριακής 10 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε δύσβατο σημείο, σε πλαγιά, καταλήγοντας μετά από πορεία 10 μέτρων, στον δρόμο προς το Στενό Μεθάνων, κοντά στην Τακτικούπολη.

Άμεσα κλήθηκε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Τροιζήνας, στελέχη του οποίου έφτασαν επί τόπου. Οι πυροσβέστες επιχείρησαν και ανέσυραν, ευτυχώς ελαφριά τραυματίες, τους τρεις επιβάτες, τους οποίους παρέλαβε ασθενοφόρο και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου διενεργεί η Αστυνομία.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

