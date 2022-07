Κόσμος

Καλιφόρνια: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο εθνικό πάρκο Γιοσέμιτι

Η πυρκαγιά μαίνεται επί τρεις ημέρες απειλεί τις γιγαντιαίες σεκόγιες στο πάρκο Γιοσέμιτι.

Μια δασική πυρκαγιά, που μαίνεται εκτός ελέγχου εδώ και τρεις ημέρες στο πάρκο Γιοσέμιτι, στην Καλιφόρνια, απειλεί πλέον τις γιγαντιαίες σεκόγιες.

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που έχουν φτάσει στο Μαριπόζα Γκρόουβ, τον τομέα του πάρκου όπου βρίσκονται κάποια από τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο. Η φωτιά «δεν ελέγχεται καθόλου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νάνσι Φίλιπ, μια εκπρόσωπος του πάρκου, αρμόδια να ενημερώνει για τις πυρκαγιές στο Γιοσέμιτι.

Οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν καθόλου: η ζέστη και η ξηρασία θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη σβήσουμε, χρησιμοποιούμε αεροσκάφη και ελικόπτερα», εκτός από τις πεζοπόρες δυνάμεις, πρόσθεσε η Φίλιπ. Περίπου 545 πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή και ο αριθμός τους αναμένεται ότι θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Αυτός ο τομέας του πάρκου ανασχεδιάστηκε και άνοιξε ξανά για το κοινό το 2018. Το Γιοσέμιτι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και γνωστότερα αμερικανικά πάρκα. Οι κάτοικοι του χωριού Ουαουόνα, όπου βρίσκονται πολλά ξενοδοχεία για τους τουρίστες που έρχονται να θαυμάσουν το τοπίο με τις απόκρημνες πλαγιές και τους καταρράκτες, έχουν πάρει εντολή να το εκκενώσουν εδώ και αρκετές ημέρες.

Μία ομάδα εθελοντών φροντίζει για τη διάσωση της «Γκρίζλι Τζάιαντ», της διασημότερης και εντυπωσιακότερης σεκόγιας του πάρκου, καταβρέχοντάς την συνεχώς με νερό. Η «Γκρίζλι Τζάιαντ», με ύψος 64 μέτρων, είναι το δεύτερο ψηλότερο δέντρο του Γιοσέμιτι, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Οι φωτιές μέτριας έντασης γενικά δεν είναι ικανές να καταστρέψουν τις γιγαντιαίες σεκόγιες, που έχουν προσαρμοστεί σε αυτού του είδους τις καταστροφές και προστατεύονται από τον χοντρό φλοιό τους και από το γεγονός ότι τα πρώτα κλαδιά τους μπορεί να βρίσκονται σε ύψος τριάντα μέτρων, εκεί που δεν τα φτάνουν οι φλόγες.

Αντιθέτως, οι σεκόγιες χρειάζονται τις φωτιές για να αναπαραχθούν: από τη ζέστη σκάνε τα κουκουνάρια τους και πέφτουν στο έδαφος σαν ποπ-κορν, απελευθερώνοντας εκατοντάδες σπόρους. Όμως οι γίγαντες αυτοί, που φυτρώνουν μόνο στην Καλιφόρνια, δεν μπορούν να αντισταθούν σε πυρκαγιές μεγαλύτερης έντασης, όπως αυτές που εκδηλώνονται τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ οι πυρκαγιές μαίνονταν στην περιοχή, οι διασώστες τύλιξαν με πυρίμαχες κουβέρτες τις γιγαντιαίες σεκόγιες, μεταξύ των οποίων και τον «Στρατηγό Σέρμαν», ένα από τα ψηλότερα δέντρα του κόσμου, με ύψος 83 μέτρων.

