O Άρης έκλεισε τον Ζερβίνιο

Ένα βήμα από την ολοκλήρωση μίας πολύ σπουδαίας μεταγραφής βρίσκεται ο Άρης, καθώς ήρθε σε προφορική συμφωνία με τον άλλοτε παίκτη της Άρσεναλ, της Ρόμα και της Τράμπζονσπορ, Ζερβίνιο.

Ο 35χρονος επιθετικός έμεινε ελεύθερος απ' την περσινή πρωταθλήτρια Τουρκίας (έπειτα από κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας τους) και οι "κιτρινόμαυροι", κινούμενοι κάτω από άκρα μυστικότητα κατάφεραν να τον πείσουν να ακολουθήσει το νέο πρότζεκτ τους υπό την καθοδήγηση του Χερμάν Μπούργος.

Ο πολύπειρος επιθετικός αναμένεται στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη (13/07), για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του, με τον Άρη να ολοκληρώνει ένα απ' τα πιο δυνατά μεταγραφικά "χτυπήματα" του εφετινού καλοκαιριού στην ελληνική Super League.

Ο Ζερβίνιο άρχισε την καριέρα του από την JMG Abidjan στην Ακτή Ελεφαντοστού, ενώ ακολούθησαν η Μπέβερεν στο Βέλγιο και η Λε Μαν στη Γαλλία. Το καλοκαίρι του 2009 πήρε μεταγραφή για τη Λιλ αντί 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ δύο χρόνια αργότερα πουλήθηκε με σχεδόν τα διπλάσια (12 εκατ. ευρώ) στην Άρσεναλ.

Μία τετραετία μετά, έχοντας καταγράψει 11 γκολ και 12 ασίστ σε 63 επίσημα ματς με την Άρσεναλ, αποχώρησε με προορισμό τη Ρόμα, στην οποία έμεινε για μία τριετία (2013-16), έχοντας 26 γκολ και 20 ασίστ σε 88 αγώνες. Τον Ιανουάριο του 2016 πωλήθηκε αντί 18 εκατ. ευρώ στην κινεζική Hebei. Επέστρεψει στην Ευρώπη για την Πάρμα (25 γκολ και 8 ασίστ σε 89 ματς από το 2018 έως το 2021), για να μετακομίσει στην Τραμπζονσπόρ.

Είναι 88 φορές διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού, έχοντας και 23 γκολ. Έπαιξε αντίπαλος της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, όπου η Εθνική είχε νικήσει 2-1. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε δύο Μουντιάλ (2010, 2014) και πέντε Κύπελλα Εθνών Αφρικής, έχοντας, μάλιστα, κατακτήσει το τρόπαιο το 2015. Τέλος, ο Ζερβινιό έχει αναδειχθεί δύο φορές (2010, 2011) ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χώρας του.

