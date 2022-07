Παράξενα

Χαλκιδική: 4χρονος χάθηκε και επέστρεψε μόνος του στους γονείς του

«Λαχτάρισαν» οι γονείς του πιτσιρικά που εξαφανίστηκε, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 4χρονου αγοριού από τη Σερβία τα ίχνη του οποίου χάθηκαν, στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Ο 4χρονος βρισκόταν μαζί με τους γονείς του στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο, όπου έμεναν, όταν τον έχασαν από τα μάτια τους. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και ξεκίνησε έρευνα.

Ωστόσο, ο μικρός θυμήθηκε τον δρόμο προς το ξενοδοχείο και κινήθηκε προς τα εκεί. Μια ώρα μετά εντοπίστηκε, βάζοντας τέλος στην αγωνία των γονιών του.

