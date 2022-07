Πολιτική

Ενεργειακή κρίση: To σχέδιο τεσσάρων σημείων αν κοπεί το ρωσικό φυσικό αέριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξάνεται η παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη. Τι αποφασίστηκε στην σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σχέδιο τεσσάρων σημείων για τη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας σε λογικές - χαμηλότερες από τις τρέχουσες - τιμές προέκυψε από την χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργειακών Κρίσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ σε επίπεδο διπλάσιο από το τρέχον, δηλαδή στις 10 τερραβατώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ το σχέδιο για τον διπλασιασμό της λιγνιτικής παραγωγής που παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης περιλαμβάνει:

Την κατά προτεραιότητα ένταξη των λιγνιτικών μονάδων στον ημερήσιο προγραμματισμό για την κάλυψη του φορτίου, δεδομένων των τεχνικών τους χαρακτηριστικών που δεν επιτρέπουν την συνεχή αυξομείωση της παραγωγής τους. Τη διασφάλιση επαρκούς χρονικού ορίζοντα ώστε να αποπληρωθούν οι επενδύσεις που θα απαιτηθούν για την εντατική εκμετάλλευση των υφιστάμενων λιγνιτωρυχείων και τη διάνοιξη νέων. Πρόκειται για επενδύσεις οι οποίες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις προσεγγίζουν, αν δεν ξεπερνούν τα 150 εκατ. Ευρώ. Την εγγύηση κάλυψης των δαπανών ΔΕΗ και εργολάβων στην (απίθανη με τα σημερινά δεδομένα) περίπτωση που ανατραπεί το σκηνικό στην διεθνή αγορά ενέργειας και καταρρεύσουν οι τιμές του φυσικού αερίου. Την κατάργηση της ρήτρας που προβλέπει ότι η ΔΕΗ ως το 2023 θα διαθέτει το 40 - 50 % της λιγνιτικής παραγωγής ως αντιστάθμισμα για την υπόθεση της μονοπωλιακής πρόσβασης της ΔΕΗ στον λιγνίτη (Anti-Trust Case), της περιόδου του 2007.

Ουσιαστικά η λιγνιτική παραγωγή θα υποκαταστήσει μεγάλο μέρος της παραγωγής με φυσικό αέριο, η οποία εκτός από ακριβή ενδέχεται να μην είναι και διαθέσιμη στην περίπτωση που η Ρωσία προχωρήσει σε διακοπή του εφοδιασμού. Δεδομένου ότι από τις αρχές του Ιουλίου έχει επιβληθεί πλαφόν στην αποζημίωση των ηλεκτροπαραγωγών, κάθε λιγνιτική μεγαβατώρα αποζημιώνεται με 208 ευρώ ενώ η αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας από τις μονάδες φυσικού αερίου με τις σημερινές διεθνείς τιμές του καυσίμου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 400 ευρώ. Έτσι για τις 5 επιπλέον τερραβατώρες που καλείται να καλύψει ο λιγνίτης το κόστος περιορίζεται στο 1 δισεκ. ευρώ ενώ για το φυσικό αέριο θα ήταν διπλάσιο. Χωρίς να συνυπολογίζεται το όφελος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τις τοπικές οικονομίες στις λιγνιτικές περιοχές.

Αρμόδιες πηγές επεσήμαναν στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι θα χρειαστεί κινητοποίηση με "πολεμικά χαρακτηριστικά" για να επιτευχθεί η ανάπτυξη και εκμετάλλευση των λιγνιτωρυχείων σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόσθεταν ότι είναι κρίσιμο οι εργασίες να αρχίσουν άμεσα, μέσα στο καλοκαίρι και πριν οι καιρικές συνθήκες δυσχεράνουν τις εκσκαφές και πάντως, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για εγκρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα εξάλλου με κυβερνητικές πηγές, στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν όλα τα δεδομένα παραγωγής, εισαγωγών, εξαγωγών και αποθήκευσης και διαπιστώθηκε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε πιο ευνοϊκή θέση συγκριτικά με άλλες χώρες της ΕΕ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές: Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη (εικόνες)

“Κένταυρος” - Ψαλτοπούλου: προβληματισμός για την μεταδοτικότητα του

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε Ταμείο