ΗΠΑ : Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός στο διεθνές αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο

Τι ύποπτο εντόπισε η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο στο χώρο του αεροδρομίου. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της.

Η εταιρία διαχείρισης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του, μετά την εκκένωση του τερματικού σταθμού διεθνών πτήσεων αργά χθες (τοπική ώρα) ύστερα από την προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας.

«Η αστυνομία έδωσε την άδεια για την επαναλειτουργία του διεθνούς τερματικού σταθμού», ανέφερε η εταιρία διαχείρισης του αεροδρομίου, σε ανάρτηση στο Twitter, προσθέτοντας ότι αποκαθίσταται η λειτουργία του.

Ο τερματικός σταθμός διεθνών πτήσεων στο αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο εκκενώθηκε αργά χθες (τοπική ώρα) καθώς η αστυνομία εντόπισε ύποπτο αντικείμενο στο αεροδρόμιο έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας, ανέφερε η αστυνομία μέσω Twitter.

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε ότι έλαβε προειδοποίηση για βόμβα στο αεροδρόμιο και εντόπισε ύποπτο πακέτο ύστερα από έρευνα.

«Λόγω των ενεργειών της αστυνομίας που είναι σε εξέλιξη, ο Διεθνής Τερματικός Σταθμός εκκενώνεται», ανέφερε η εταιρία διαχείρισης του αεροδρομίου επίσης μέσω Twitter λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα). Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετά την απειλή ανεστάλησαν τα δρομολόγια τρένων που εξυπηρετούν το αεροδρόμιο.

Το Associated Press μετέδωσε ότι η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση άνδρα. Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο δεν απάντησε άμεσα όταν το Ρόιτερς της ζήτησε περισσότερες λεπτομέρειες.

