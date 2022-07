Κοινωνία

Τροχαίο: πέθανε 23χρονος που “έδινε μάχη” 23 ημέρες στην ΜΕΘ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για τον νέο, ο οποίος είχε τραυματιστεί μαζί με έναν 18χρονο, ο οποίος επίσης διασωληνώθηκε αμέσως και εισήχθη στην Εντατική, μετά το μοιραίο ”χτύπημα”.

«Έχασε» την μάχη που έδινε για να κρατηθεί στην ο 23χρονος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο δυστύχημα, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο άτυχος 23χρονος, που τις τελευταίες 23 ημέρες νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων, υπέκυψε σήμερα στα τραύματα του, καθώς ο οργανισμός του δεν άντεξε.

Τα ξημερώματα της 25ης Ιουνίου ο 23χρονος μαζί με έναν 18χρονο κινούνταν με μηχανάκι, σε δρόμο του Σκινέ, στα Χανιά.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το μηχανάκι να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει σε τοιχίο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τους δύο νεαρούς και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο.

Αμέσως διασωληνώθηκαν και εισήχθησαν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Αμφότεροι ήταν σοβαρά τραυματισμένοι, όμως ο 23χρονος που τελικώς υπέκυψε, ήταν σε πιο κρίσιμη κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Antonov - Καβάλα: 8 νεκροί, φόβοι για το φορτίο και απαγόρευση κυκλοφορίας (εικόνες)

Κλέφτης τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ έβγαζε λεφτά από ΑΤΜ

Κρήτη: Παιδί έπαθε ανακοπή την ώρα που έπαιζε!